Thâu đêm tìm kiếm nam sinh đi tắm bị đuối nước ở Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, tối 9/8, Đội cứu hộ , cứu nạn 116 nhận được điện thoại cầu cứu từ phía gia đình về việc cháu Bùi Văn H, SN 2008 ở Yên Khánh,Ninh Bình đi tắm, không may bị đuối nước.

Ngay lập tức, Đội đã tập trung quân số cùng các trang thiết bị từ Thái Bình (cũ) và Thanh Hoá đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Ông Nhâm Quang Văn – Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn 116 cho biết thêm, sau khi nhiệm vụ kết thúc, tìm hiểu được biết gia đình cháu H cũng có hoàn cảnh khó khăn, Đội trích từ Quỹ Cứu Nạn 116 số tiền 2 triệu đồng để thắp hương cho nạn nhân và xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cháu H.

Rất nhiều vụ đuối nước thương tâm từng xảy ra, nhất là vào mùa Hè (ảnh Đội Cứu hộ, cứu nạn 116)

Đội trưởng chia sẻ, đây không phải lần đầu Đội cứu hộ, cứu nạn 116 tìm kiếm nạn nhân đuối nước, thời gian qua đã rất nhiều trường hợp và hoàn cảnh đuối nước xảy ra ở nhiều địa phương, Đội đã tham gia cứu nạn nhân.

Điều đáng nói, nhiều trường hợp đuối nước thương tâm tương tự xảy ra, trong khi đó báo chí và các kênh truyền thông đã đăng tải các bài viết bổ ích về công tác phòng chống đuối nước. Mong các bậc cha mẹ, hãy quan tâm đến các cháu nhỏ, đặc biệt là những cháu nhỏ chưa biết bơi, đồng thời các phụ huynh cũng nên cho các cháu nhỏ tập bơi và tập huấn các khóa đào tạo về phòng chống đuối nước.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là đối với trẻ em ở các vùng nông thôn. Hàng năm, có không ít câu chuyện thương tâm về tai nạn sông hồ xảy ra, đó là hồi chuông cảnh tỉnh đối với bậc phụ huynh và những người có trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cần có các biện pháp phòng tránh và trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước để giảm thiểu tỷ lệ tử vong.

1. Trang bị kỹ năng bơi lội

Dù cho bạn sống ở thành thị hay nông thôn, miền núi thì tai nạn đuối nước vẫn có thể xảy ra. Do đó, cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần phải được trang bị các kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước, nhất là với trẻ em. Đa phần, việc dạy bơi cho trẻ nhỏ đều là tự phát. Tuy nhiên, phụ huynh chỉ nên cho bé đến các trung tâm học bơi chuyên nghiệp để được dạy về: cách khởi động, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, cách xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy,….Song, bạn cũng cần tìm hiểu xem thể trạng của bé có thích hợp cho việc tham gia hoạt động bơi lội hay không vì không phải trẻ nhỏ nào cũng có sức khỏe đủ tốt để học bơi.

2. Cảnh báo về nguy cơ khi tắm suối, sông, hồ

Người lớn cần ý thức và cảnh báo cho trẻ nhỏ nguy cơ bị đuối nước khi tắm ở suối, sông, hồ,.... Bên cạnh đó, phụ huynh tuyệt đối không nên cho trẻ tắm sông hay chơi đùa ở gần khu vực bờ sông để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn và chỉ cho bé đến các hồ bơi được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, có nhân viên trông coi.

3. Chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thủy

Khi chúng ta tham gia bất cứ các hoạt động đường thủy nào cũng phải mặc áo phao. Ngoài ra, trên tàu thuyền cũng phải được trang bị đủ số lượng các thiết bị cứu hộ đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng khi có tai nạn xảy ra.

4. Mặc áo phao và tắm gần bờ

Khi tắm sông hay tắm biển, bất cứ người biết bơi hay không cũng phải mặc áo phao và chỉ nên tắm ở gần bờ để đảm bảo an toàn vì tai nạn đuối nước luôn rình rập, đe dọa chúng ta bất cứ lúc nào. Khi tắm biển, không nên nằm trên phao thả trôi vì bạn sẽ dễ bị sóng cuốn ra xa rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, nên tìm hiểu rõ về vùng biển trước khi tắm để không chọn nhầm nơi nước động, nước xoáy hay xuất hiện dòng chảy xa bờ.

5. Đậy kín bể chứa nước

Với những gia đình có trẻ nhỏ, các bể chứa nước dự trữ phải luôn được đậy kín, đảm bảo trẻ không thể mở ra để tránh trường hợp trẻ bị ngã vào bể, dẫn đến ngạt nước.

6. Vùng lũ lụt cần sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền

Đối với các đồng bào miền núi hay vùng bị ảnh hưởng của lũ quét, cần phải chấp hành đúng hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương trước khi lũ xảy ra. Tuyệt đối không được bơi trong dòng nước lũ và trẻ em phải luôn được trông coi cẩn thận.

7. Trang bị kỹ năng cứu người đuối nước

Cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần được trang bị các kỹ năng cứu hộ, sơ cứu người bị đuối nước. Cụ thể, nếu phát hiện người đang bị đuối nước nhưng bạn lại không biết bơi, phải hết sức bình tĩnh và hô hoán, nhờ đến sự trợ giúp của nhiều người. Đồng thời, tìm những nhánh cây dài cho nạn nhân bám vào để kéo vào bờ. Sau khi đã đưa được nạn nhân lên bờ, ngay lập tức thực hiện các thao tác sơ cứu người bị đuối nước.