Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận " Tổ Quốc trong tim " do UBND TP Hà Nội phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức, màn bắn pháo hoa diễn ra lúc 22h ngày 10/8 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, gần sân vận động Mỹ Đình).

Hà Nội bắn pháo hoa tối nay.

Màn bắn pháo hoa kéo dài 8 phút, gồm 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong Nhân dân Thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

UBND TP Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối 2/9 tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. Các điểm này sẽ trình diễn pháo hoa truyền thống và pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm, kết hợp diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng tổ chức. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia, chưa tính lực lượng diễu binh, diễu hành.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm và hoạt động diễu binh, diễu hành, lễ sơ duyệt tổ chức lúc 21h ngày 27/8 (dự phòng ngày 28/8); lễ tổng duyệt tổ chức lúc 7h ngày 30/8 (dự phòng ngày 31/8).

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.