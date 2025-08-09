Cận cảnh visual toả sáng của các nữ chiến sĩ quân nhạc trên phố đi bộ hồ Gươm: Những nụ cười "đốn tim"

Sáng 9/8, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 đã diễn ra đầy ấn tượng dưới sự chủ trì của Bộ Công an.

Một điểm nhấn trong chương trình chính màn diễu hành hoành tráng của các đoàn nhạc đến từ nhiều quốc gia, góp phần tạo nên không khí sôi động, cuốn hút đông đảo người dân và du khách thủ đô

Điều đặc biệt gây chú ý trong lễ khai mạc chính là sự xuất hiện của các nữ chiến sĩ xinh đẹp, duyên dáng đến từ các đoàn nhạc thuộc Việt Nam và cả các nước bạn tham gia

Dù thời tiết Hà Nội trong buổi sáng nay khá oi bức với ánh nắng gay gắt, các nữ chiến sĩ vẫn giữ vững phong thái chuyên nghiệp, rạng rỡ với những nụ cười tươi tắn, tràn đầy năng lượng

Sự duyên dáng và thần thái tự tin của họ không chỉ làm tăng thêm sức sống cho buổi lễ mà còn ghi điểm sâu sắc trong lòng khán giả

Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo – Nhật Bản

Những ánh mắt đầy nhiệt huyết, những nụ cười thân thiện dường như xua tan đi cái nóng oi ả, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và đầy cảm hứng

Trong bộ quân phục chỉnh tề, những nữ chiến sĩ thể hiện sự khéo léo, đồng đều trong từng động tác diễu hành và trình diễn, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp hòa quyện giữa sự cứng cáp của kỷ luật quân đội và nét nữ tính dịu dàng

Đoàn nhạc Cảnh sát Thủ đô Tokyo, Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản

Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh – Trung Quốc

Nhạc hội năm nay quy tụ 8 đoàn nhạc, trong đó có 2 đoàn nhạc chủ nhà Việt Nam và 6 đoàn nhạc quốc tế từ Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.