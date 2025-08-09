Cận cảnh visual toả sáng của các nữ chiến sĩ quân nhạc trên phố đi bộ hồ Gươm: Những nụ cười "đốn tim"

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia. Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025. Chương trình hòa nhạc Kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.
Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia – Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.