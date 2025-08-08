Không thể rời mắt: Cận cảnh 300 mét bích họa diễu binh A50 đang "gây sốt" ở TP.HCM

Clip: Di Anh

Bức bích hoạ ấn tượng dài 300 mét

Dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM), những ngày này, người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng khi bắt gặp một bức tường dài gần 300 mét đang được khoác lên mình chiếc áo mới: một bức tranh bích họa khổng lồ tái hiện sống động lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) (hay còn gọi là A50, nhiệm vụ A50). Tất cả hiện lên như một thước phim rực rỡ về niềm tự hào dân tộc.

Thuộc dự án "Việt Nam tươi đẹp", công trình nghệ thuật này được thực hiện để chào mừng nhiều sự kiện lớn của đất nước, bao gồm 50 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Không chỉ là món quà tri ân lịch sử, bức bích họa còn là điểm nhấn văn hoá - nghệ thuật giữa lòng đô thị hiện đại, khơi dậy trong lòng người xem niềm tự hào dân tộc cùng niềm hạnh phúc khi được sống dưới một bầu trời, trên một đất nước độc lập.

Bức tranh được xây dựng theo Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại TP.HCM ngày 30/4 vừa qua. Từ hình ảnh máy bay chiến đấu rẽ mây cất cánh, cho đến các khối quân đội, công an diễu hành trang nghiêm, từng mảng màu, đường nét đều được trau chuốt tỉ mỉ để tái hiện không khí hừng hực khí thế hôm ấy.

Nổi bật là hình ảnh 36 khối diễu binh hoành tráng, xen kẽ cùng những chi tiết như cờ hoa rợp trời, dòng người reo hò cổ vũ, những chiếc máy bay tạo hình nghệ thuật trên nền trời. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động, chân thực giống như cả một ngày lễ lịch sử đang tái hiện ngay trước mắt.

Sống dậy những ký ức tự hào của TP.HCM

Dù chưa hoàn thiện, công trình đã thu hút đông đảo người dân dừng lại chiêm ngưỡng, chụp ảnh, thậm chí là quay lại nhiều lần để ngắm trọn từng phân đoạn.

“Tái hiện đầy đủ hết, từ khoảnh khắc bắn pháo đến các khối diễu binh trên những con đường mà anh từng có cơ hội xem trực tiếp. Hôm nay được thấy lại trên bức tường này rất đẹp và gợi nhớ.

Mình nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi, khi được hoàn thiện thì con đường này sẽ rất nổi tiếng. Không chỉ các bạn trẻ mà các cô bác lớn tuổi cũng sẽ đến tham quan. Có thể mình sẽ quay lại nhiều lần nữa để ngắm thật kỹ cũng như rủ mọi người đến" anh Nguyễn Thanh Liêm (Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ với ánh mắt không giấu được niềm tự hào.

Anh Nguyễn Thanh Liêm

Không chỉ những người từng trực tiếp ở trong không khí hào hùng của diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngay cả chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (An Giang) - những người chưa có cơ hội được chứng kiến tận mắt cũng cảm thấy được kết nối với những ngày tràn ngập cờ hoa của TP.HCM qua từng nét vẽ.

“Mình chỉ được xem qua tivi hôm ấy nhưng cảm thấy không khí rất hào hùng. Hôm nay đi qua đây thấy có bức tranh, mình ghé lại ngay, như được sống lại phần nào không khí trang nghiêm ấy. Đây là bức tường lưu giữ ký ức, để thế hệ sau có thể nhìn thấy và hiểu thêm về những cột mốc quan trọng của đất nước” chị Cẩm Tú xúc động chia sẻ.

Đằng sau công trình nghệ thuật tầm vóc ấy là sự tận tâm, tỉ mỉ của nhóm họa sĩ trẻ, những người đang ngày đêm làm việc dưới nắng gắt giữa lòng thành phố để đưa từng chi tiết vào đời sống.

“Để vẽ được phần diễu binh thì rất khó vì có nhiều dáng người, rất nhiều chi tiết phải dựng hình và đo đạc kỹ. Đặc biệt là phần vẽ chân dung các chiến sĩ khi phải đảm bảo tỷ lệ, màu sắc, thần thái, sao cho đúng với sự trang nghiêm của người lính trong ngày lễ trọng đại.

Mình được may mắn chứng kiến lễ 30/4 và thấy không khí hôm đó. Tuy nhiên, nhiều người không được xem tận mắt nên tụi mình muốn tái hiện lại để ai đi qua cũng có thể cảm nhận được” anh Phạm Phong Dinh, thành viên nhóm họa sĩ chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố mỹ thuật, điều khiến các họa sĩ cảm động hơn cả là sự yêu mến của người dân dành cho công trình. “Ai đi qua đây cũng nán lại hoặc tranh thủ lúc dừng đèn đỏ để ngắm nhìn một chút. Cứ một ngày đi qua ngắm một bức tranh thôi cũng gợi nhớ cho chúng ta kỷ niệm vừa rồi. Thấy mọi người thích nên chúng mình cũng cố gắng hoàn thành, tỉ mỉ từng chút để có những bức tranh đẹp cho mọi người.”

Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật nơi phố thị, bức tranh bích họa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh tựa “bảo tàng ký ức ngoài trời”, nơi lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Sau khi hoàn thiện, công trình hứa hẹn trở thành địa điểm độc đáo, góp phần làm nên diện mạo văn hoá đặc sắc cho TP.HCM.