TP Hồ Chí Minh: Điều tra vụ việc hai người tử vong tại khu nhà trọ

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều tối cùng ngày. Người dân sống gần khu nhà trọ nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ, liền đến kiểm tra thì phát hiện ba người bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hai người đã không qua khỏi.

Lực lượng Công an phường Bình Dương sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu cho biết, hai nạn nhân tử vong là một cặp vợ chồng, trước đó đã ly thân. Trong chiều cùng ngày, người chồng được cho là đã đến phòng trọ nơi vợ và con gái đang sinh sống. Tại đây, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, người đàn ông dùng dao tấn công vợ và con gái rồi tự sát.

Danh tính ban đầu được xác định gồm: ông T.T.H (khoảng 45 tuổi) và bà T.T.T.T (40 tuổi), cùng quê An Giang, là hai người tử vong. Người bị thương là chị T.T.B.N (20 tuổi), con gái của ông H và bà T.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.