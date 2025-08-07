Theo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm và hoạt động diễu binh, diễu hành , lễ sơ duyệt tổ chức lúc 21h ngày 27/8 (dự phòng ngày 28/8); lễ tổng duyệt tổ chức lúc 7h ngày 30/8 (dự phòng ngày 31/8).

Dàn khí tài tại buổi tổng hợp luyện lần thứ hai, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Thành phần tham dự buổi lễ dự kiến khoảng 30.000 người, không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành.

Đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 7 khối nữ Quân đội (khối nữ Quân nhạc, Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam) và 2 khối nữ Công an (khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Đặc nhiệm).

Ngoài các quân binh chủng diễu binh trên mặt đất, Quân đội còn có khối xe tăng, tàu ngầm, tàu mặt nước của hải quân diễu binh.