Người dân Hà Nội đứng kín thao trường, cổ vũ những bước chân hào hùng của các chiến sĩ đang chuẩn bị nhiệm vụ A80

Sau khoảng 2 tháng luyện tập, các khối diễu binh, diễu hành đang bước vào giai đoạn cường độ cao chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Dưới nắng thu vàng rực rỡ, từng bước chân đều tăm tắp vang lên nơi thao trường, thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí và niềm tự hào dân tộc.

Trong sáng ngày 7/8, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ kiểm tra động viên các lực lượng tham gia A80 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có quân số 3.200 cán bộ, chiến sĩ, gồm các khối: sĩ quan Hải quân, sĩ quan Phòng không - Không quân, sĩ quan Biên phòng, sĩ quan Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Phòng hóa, chiến sĩ Đặc nhiệm dù, nam Dân quân tự vệ.

Những bước chân cùng tiếng hô vang đầy hào hùng chuẩn bị cho nhiệm vụ A80: Người dân đứng kín thao trường, cổ vũ không ngớt

Những bước chân dứt khoát, tiếng hô vang vọng cùng đội hình đều tăm tắp đã tạo nên khí thế rèn luyện đầy quyết tâm của các khối quân đội. Không khí tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam càng thêm sôi động khi đông đảo người dân đổ về theo dõi hợp luyện quân đội. Những ánh mắt tự hào, những tràng vỗ tay cổ vũ không ngớt thể hiện sự quan tâm đặc biệt của công chúng dành cho lực lượng vũ trang.

So với các đợt diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước, số khối và số cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đợt này đã tăng thêm.

Quân đội có 11 khối đứng và 27 khối đi, với tổng quân số 7.413 cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, mỗi khối đi gồm 10 hàng với 160 cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra. Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm.

Các khối tập luyện diễu binh tại khu vực này gồm 3.200 người, gồm nhiều khối như khối hải quân, khối phòng không không quân, khối bộ đội biên phòng, khối tác chiến điện tử, khối chiến sĩ đặc nhiệm, khối tác chiến không gian mạng…

Sáng 7/8, Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia A80 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Giữa tiết trời thu nắng vàng rực rỡ, từng bước chân đều tăm tắp, tiếng hô vang dội thao trường là minh chứng cho tinh thần thép, ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc đang dâng trào trong mỗi người lính.

Trên thao trường rộng lớn, 3.200 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho nhiều lực lượng vũ trang đang đồng loạt bước vào giai đoạn luyện tập cường độ cao. Mỗi bước chân, mỗi khẩu lệnh đều phải chính xác tuyệt đối, thể hiện tinh thần kỷ luật thép của quân đội nhân dân.

Từng khối diễu binh được tổ chức bài bản, đội hình đồng đều với sự phối hợp nhịp nhàng.

Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, việc tập luyện trở nên vất vả hơn song không làm nản lòng những người chiến sĩ.

Mỗi bước chân, mỗi động tác đều được thực hiện dứt khoát, đều tăm tắp, phản ánh sự nỗ lực không ngừng của các chiến sĩ trong việc tập luyện cho ngày lễ lớn của đất nước.

Các chiến sĩ luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng tinh thần vẫn luôn hăng hái, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc.

Các động tác được luyện tập hàng ngày để đảm bảo “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất“.

Đội ngũ chỉnh tề, hàng quân ngay ngắn, những bước chân dứt khoát hòa cùng tiếng hô vang rền vang vọng cả thao trường.

Bước đi đều tăm tắp như một dòng chảy bất tận, thể hiện sự thống nhất cao độ về nhịp điệu, kỷ luật và ý chí

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh nhìn của những chiến sĩ trẻ vẫn đầy tập trung và quyết tâm – lặng lẽ thể hiện tinh thần rèn luyện nghiêm túc và niềm tự hào khi góp mặt trong sự kiện ý nghĩa của đất nước.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp luôn giữ phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp trong suốt quá trình huấn luyện. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt tập trung cao độ cho thấy sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao.

Những chiến sĩ với ánh mắt kiên định, dáng đứng nghiêm trang, toát lên tinh thần kỷ luật và niềm tự hào thiêng liêng khi được góp mặt trong đội hình diễu binh lịch sử.

Các chiến sĩ tập luyện miệt mài với cường độ cao, bất chấp nắng nóng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo từng bước chân, từng động tác đều chuẩn xác và đồng đều tuyệt đối.

Dù thời tiết nắng nóng, từng chiến sĩ vẫn bám thao trường, luyện tập nghiêm túc với quyết tâm cao

Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt sạm nắng, thấm đẫm bộ quân phục nhưng không thể làm chùn bước ý chí và tinh thần thép của người chiến sĩ nơi thao trường.

Mỗi khối là một mảnh ghép, cùng nhau tạo nên một đội hình đồng bộ, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngay từ sáng sớm nhiều người dân đã tập trung để theo dõi buổi hợp luyện cụm diễu binh, diễu hành các khối trong quân đội.

Người dân và khách tham quan được phép đứng ở các vị trí quy định để quan sát mà không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập.

Dù nắng nóng oi bức, nhưng sự trật tự, ý thức giữ gìn khoảng cách của người xem đã góp phần tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa gần gũi và đầy tự hào.

Hình ảnh “Đội quân đi giữa lòng nhân dân” đã được tái hiện sinh động nơi thao trường Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sau những giờ luyện tập căng thẳng, nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ như xua tan mệt nhọc, phản chiếu tinh thần lạc quan, ý chí bền bỉ và niềm vinh dự khi được góp mặt trong đội hình diễu binh

Trong giờ nghỉ ngắn giữa buổi luyện tập, những chiếc mũ được đặt ngay ngắn bên cạnh khẩu súng trên nền đất thao trường.

Nhiều em nhỏ háo hức tranh thủ chụp ảnh cùng các chiến sĩ trong giờ nghỉ, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên những người lính nghiêm nghị nhưng thân thiện, như một cách thể hiện sự ngưỡng mộ và niềm tự hào tuổi thơ.

Trong vòng tay vững chãi của người chiến sĩ, em bé tò mò đưa tay chạm vào bộ quân phục, ánh mắt lấp lánh thích thú như khám phá một điều kỳ diệu

Trong những giờ nghỉ ngắn giữa thao trường nắng gắt, hình ảnh chiến sĩ trò chuyện, cười đùa cùng người dân, bế em nhỏ đã tạo nên những khoảnh khắc ấm áp, thể hiện tình quân dân gắn bó keo sơn, gần gũi như người thân trong một mái nhà.

Khoảnh khắc được đứng cạnh, chụp ảnh cùng các chiến sĩ đã mang lại niềm vui đặc biệt cho nhiều người dân, những nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh thể hiện niềm tự hào khó diễn tả thành lời.

Giữa không khí trang nghiêm của thao trường, những nụ cười rạng rỡ bên các chiến sĩ như làm dịu đi cái nắng đầu thu, tạo nên những khung hình chan chứa tình cảm quân dân.

Khoác trên mình bộ quân phục mini, em nhỏ giơ tay chào nghiêm trang, ánh mắt sáng lên đầy tự hào và thích thú, như đang hóa thân thành một “người lính nhí” giữa thao trường tháng Tám

Bức ảnh kỷ niệm được chụp ngay tại thao trường không chỉ lưu giữ khoảnh khắc đẹp, mà còn ghi dấu cảm xúc tự hào trong lòng mỗi người dân khi chứng kiến sự trưởng thành, kỷ luật của các chiến sĩ.

Một bác lớn tuổi nở nụ cười hiền hậu khi đứng cạnh các chiến sĩ và lá cờ của khối Bộ đội Biên phòng, lưu lại khoảnh khắc đẹp ngay giữa thao trường. Được các chiến sĩ đội giúp chiếc mũ biên phòng lên đầu, bác xúc động như sống lại một thời tuổi trẻ từng gắn bó với màu áo lính.