Nhói lòng hình ảnh bố mẹ thẫn thờ mong ngóng tin tức từ con trai 23 tuổi mất tích 2 ngày khi leo núi tại Khánh Hòa

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, ngày 6/8, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp tìm kiếm một nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (núi Đồng Bò) từ tối 4/8 đến nay.

Người thân của anh K.C tập trung ở dưới chân núi để chờ đợi thông tin. Ảnh: Thanh An/ Khánh Hoà Online

Trước đó, sáng 4/8, anh K.C gửi xe máy tại số 79C đường Đỗ Xuân Hợp (phường Nam Nha Trang) rồi một mình leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Sau khi lên núi, anh có gửi ảnh cho người quen. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, anh K.C. bất ngờ mất liên lạc, không thấy xuống núi.

Khoảng 21 giờ tối 4/8, người thân gọi điện, máy điện thoại của anh K.C vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Sau đó, gia đình anh K.C đã nhờ một số người có kinh nghiệm leo núi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Đến chiều tối 5-8, lực lượng an ninh cơ sở, cảnh sát cứu hộ cùng một số người có kinh nghiệm leo núi tiếp tục tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Sáng 6/8, việc tìm kiếm tung tích anh K.C tiếp tục được những người có kinh nghiệm leo núi thực hiện.

Bố mẹ của nam thanh niên ngồi dưới chân núi chờ thông tin tìm kiếm, chiều 6/8. Ảnh: Bùi Toàn/ VNExpress

Người mẹ đến hiện trường mong ngóng tin con trai đang mất tích. Ảnh: N.X/ Vietnamnet

Công an cùng các đơn vị trắng đêm tìm kiếm người mất tích. Ảnh: N.X/ Vietnamnet

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên mất tích tại núi Hoàng Ngưu Sơn. Ảnh: Anh Dũng/ VNExpress

Liên quan đến sự việc, có mặt tại hiện trường, bà P.T.L (mẹ thanh niên) chia sẻ với báo Vietnamnet, khi nhận tin con trai mất tích lúc leo núi, bà đã cùng người thân tìm tới khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn. Dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ hoe, ngấn nước, bà chia sẻ con trai đam mê du lịch, đã từng leo nhiều ngọn núi khác nhau.

Ngoài ra, con trai có thói quen trải nghiệm leo núi một mình và đây là lần đầu tiên leo núi Hoàng Ngưu Sơn. “Trước khi leo núi, con có dặn chủ trọ báo công an nếu không thấy trở về. Tôi chỉ mong con bình an”, người mẹ hy vọng.

Núi Hoàng Ngưu Sơn có độ cao 972m so với mực nước biển, được xem là "nóc nhà" của Nha Trang. Ngọn núi có địa hình phức tạp với nhiều tuyến đường mòn giao nhau, thu hút nhiều người yêu thích leo núi và khám phá thiên nhiên.