Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định như sau:

Điều 40. Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

[...]

4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đồng thời căn cứ theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định độ tuổi nhập ngũ như sau:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo đó, công dân sẽ được gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; trường hợp được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Ảnh minh hoạ

Điều này có nghĩa là công dân sinh từ năm 2000 đến năm 2007, công dân sinh năm 1999 vẫn còn trong độ tuổi 25 mà không theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học thì sẽ đáp ứng độ tuổi yêu cầu để nhập ngũ và sẽ phải thực hiện việc khám nghĩa vụ quân sự 2026 theo quy định.

Và những công dân sinh từ năm 1998 đến 2007, công dân sinh năm 1997 chưa hết 27 tuổi được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học sẽ phải thực hiện việc khám nghĩa vụ quân sự trong năm 2026.

Như vậy, những năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026 bao gồm:

- Công dân không tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, đại học: Công dân sinh năm 1998 trở về trước và công dân sinh năm 1998 đã hết 25 tuổi trước thời gian thực hiện việc khám nghĩa vụ quân sự 2025 từ ngày 01/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026.

- Công dân tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, đại học: Công dân sinh năm 1996 trở về trước và công dân sinh năm 1997 đã hết 27 tuổi trước thời gian thực hiện việc khám nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/11/2025 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 4 Luật sửa đổi 11 Luật về quân sự, quốc phòng 2025 quy định như sau:

Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Lưu ý: Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp nêu trên, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.