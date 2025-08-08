Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ

Mạng xã hội mới đây lan truyền hình ảnh 4 tờ vé số trúng giải độc đắc xếp liền nhau khiến nhiều người xuýt xoa xin vía, đồng thời tò mò về chủ nhân của giải thưởng khủng này. 4 tờ vé số mang dãy số 142745 của đài Kiên Giang, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3/8. Với 4 giải độc đắc, chủ nhân của những tờ vé số này đã nhận về số tiền tổng cộng là 8 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Được biết, đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ) đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn này. Chia sẻ với báo Thanh Niên, chủ đại lý cho biết chủ nhân của 4 tờ vé số độc đắc là một người đàn ông ở cùng quê.

Cơ duyên mua vé số của người này cũng khá đặc biệt. Lúc đó, người đàn ông vừa lên TP.HCM khám bệnh, trên đường đi xe khách trở về quê, khi đang nghỉ ở trạm dừng chân thì có người bán vé số dạo đến mời. Người đàn ông đã mua vài tờ vé số, không ngờ khoảnh khắc đó đã giúp anh đổi đời.

4 tờ vé số trúng giải độc đắc của người đàn ông may mắn, nhận tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Vị khách mua vé số từ ngày 3/8 nhưng quên không dò ngay. Đến ngày 5/8, vị này mới xem kết quả và vô cùng mừng rỡ khi biết mình đã trúng giải thưởng khủng.

Chủ đại lý tiết lộ thêm, người đàn ông trúng số đã nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt để chia cho 2 người chị ruột.

Thông tin càng khiến nhiều người bất ngờ, ngưỡng mộ vì sự hào phóng của chủ nhân giải độc đắc khi san sẻ tiền thưởng cho những người thân của mình.

Trước đó vào ngày 5/8, cũng có một vị khách may mắn trúng 3 tờ vé số độc đắc, được đại lý vé số Rồng Vàng TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) đổi thưởng. Tấm vé số mang dãy số 810663 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5/8. Người này nhận được số tiền là 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).