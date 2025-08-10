25 máy bay của các hãng hàng không trong nước đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

Trong 7 tháng đầu năm 2025, ngành hàng không Việt Nam tuy còn tồn tại một số khó khăn liên quan đến việc sụt giảm đội máy bay do ảnh hưởng bởi nguồn cung động cơ của nhà máy sản xuất PW và những ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn chính trị, xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới.

Tổng số máy bay tính đến 4-8-2025 là 254 máy bay (226 máy bay cánh bằng và 28 trực thăng), tăng 13 máy bay so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số 25 máy bay đang thực hiện bảo quản dừng bay dài ngày do thiếu động cơ (23 chiếc A321NEO, 1 chiếc A350, 1 chiếc A320CEO) chiếm 12,2% đội máy bay khai thác hàng không thương mại (25/205).

Tuy nhiên, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam được ghi nhận tiếp tục tăng trưởng.

Sản lượng thông qua các cảng hàng không là 71 triệu khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó khách quốc tế là 26,4 triệu khách, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2024; Nội địa là 44,6 triệu khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024).

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không 7 tháng đầu năm 2025 là 967,1 ngàn tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó quốc tế là 695 ngàn tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2024; nội địa là 272,1 ngàn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024).

Các hãng Hàng không Việt Nam vận chuyển 33,5 triệu khách và 265,8 ngàn tấn hàng hóa, tăng 7,2% và 6,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế là 11,2 triệu khách, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa là 22,3 triệu khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Hội đồng đánh giá rủi ro an toàn hàng không của Cục đã theo dõi sát sao các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn hàng không, nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn uy hiếp an toàn như tác động của việc thiếu động cơ PW1100 trên đội máy bay Airbus A320/1NEO, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu, việc vận chuyển thiết bị có chứa pin lithunium trên máy bay… để kịp thời ban hành các Chỉ thị, giải pháp nâng cao an toàn.

Cục Hàng không kịp thời nhận diện các rủi ro an toàn và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hàng không như: Yêu cầu các hãng hàng không quán triệt tổ bay tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác tiêu chuẩn, kỹ năng đánh giá và nhận biết tình huống trong các tình huống bất thường, đảm bảo giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi theo quy định...

Ngoài ra, Cục Hàng không đã tăng cường tổ chức kiểm tra công tác bảo dưỡng máy bay; giám sát việc thực hiện quy trình của tổ bay trên chuyến bay theo hình thức không báo trước…

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Hồ Minh Tấn yêu cầu các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực cụ thể phục vụ khai thác, bảo dưỡng có tính đến các giới hạn về yếu tố con người nhằm đảm bảo máy bay luôn luôn được bảo dưỡng ở chất lượng cao nhất, giảm thiểu dẫn tới loại bỏ các sai lỗi do yếu tố con người trong hoạt động khai thác, bảo dưỡng máy bay; tuyệt đối không vì áp lực khai thác mà bỏ qua các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến tính đủ điều kiện bay của máy bay.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để duy trì, đồng bộ toàn bộ hệ thống khai thác; đánh giá hệ thống, quá trình xử lý các vấn đề về an toàn của các hãng hàng không, các tổ chức bảo dưỡng, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không; đặc biệt đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn dựa trên đánh giá rủi ro, trong đó tăng cường thực hiện kiểm tra theo hình thức không báo trước…

Đội máy bay Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới

Hiện nay, tại thị trường hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, Vietjet đang dẫn đầu về thị phần và áp đảo về số lượng máy bay và kế hoạch thêm nhiều máy bay.

Sau thời gian dài khai thác 1 máy bay thuê khô, Vietravel Airlines vừa công bố với sự đồng hành của cổ đông chiến lược Tập đoàn T&T Group đã nâng vốn điều lệ lên 2.600 tỉ đồng và sở hữu 3 máy bay. Hãng lên kế hoạch trong năm 2025 tăng đội máy bay lên tối thiểu 10 chiếc Airbus A321/A320. Từ đó, kích hoạt mạng đường bay chiến lược, sẵn sàng mở rộng đường bay đến thị trường quốc tế.

6 tháng cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác 2 đường bay nội địa mới kết nối TP HCM - Hải Phòng và TP HCM - Thanh Hóa, khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Nha Trang; thực hiện chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội - An Huy (Trung Quốc) từ tháng 10-2025.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang cho biết đang xúc tiến đàm phán để đưa quy mô đội máy bay đạt 30-50 chiếc vào năm 2030, với kỳ vọng phủ mạng bay khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.