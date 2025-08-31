Một đêm không ngủ của lực lượng diễu binh, diễu hành

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đã thành công tốt đẹp trong không khí hào hùng và lòng tự hào dân tộc. Khác với ba lần hợp luyện trước, lần tổng duyệt này được tổ chức theo đúng thời gian làm Lễ kỷ niệm vào ngày 2/9, lúc 6h30 sáng. Lực lượng chiến sĩ A80 có một đêm không ngủ, khẩn trương chuẩn bị cho chương trình.

Bắt đầu từ khoảng 2h30 sáng, các khối diễu hành, diễu binh lần lượt đến vị trí tập kết để chuẩn bị cho tổng duyệt. Hơn 40.000 chiến sĩ nườm nượp di chuyển về vị trí.

Các khối diễu binh, diễu hành được nghỉ ngơi tại chỗ và dành thời gian ăn uống, bổ sung năng lượng. Các chiến sĩ vẫn tập luyện chăm chỉ trong cả ngày 29/8 – trước lễ tổng duyệt một ngày. Với cường độ và sức ép cao, việc duy trì dinh dưỡng hợp lý rất quan trọng.

Vì thời gian không có nhiều, nên lực lượng tiếp sức tranh thủ mang nước, sữa tươi tới các vị trí tập kết để phục vụ các khối.

Trong khi đó, tại các trạm tiếp nước, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành ghé qua, khẩn trương bổ sung thêm năng lượng cần thiết.

Ngoài các chiến sĩ Việt Nam, các khối quân đội của Nga, Trung Quốc, Campuchia, Lào cũng tham gia tổng duyệt. Trong ảnh là 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi đội hình, đội ngũ tới trạm tiếp nước.

Các quân nhân Trung Quốc mất chưa tới 5 giây để uống hết chai nước, sau đó nhanh chóng xếp lại đội hình, đội ngũ và di chuyển về vị trí.

Không chỉ các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành, mà cả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đại lễ A80 cũng cần tiếp sức, bổ sung dinh dưỡng. Trong những ngày trọng đại này, ai cũng tập trung cao độ, căng mình làm việc 14-16 tiếng/ngày.

Khoảng 4h sáng ngày 30/8, các chiến sĩ của tất cả các khối nhanh chóng tập hợp lực lượng để khởi động và ôn luyện lại lần cuối trước khi bước vào buổi lễ.

Sữa tươi sạch, nước tinh khiết, trà tự nhiên luôn sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ các chiến sĩ trong suốt thời gian luyện tập.

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho ba Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga: Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân, diễu hành qua các trạm tiếp nước, tiếp sức.

Buổi lễ tổng duyệt A80 diễn ra tốt đẹp. Lực lượng diễu binh, diễu hành thuộc các khối đã sẵn sàng cho đại lễ kỷ niệm vào ngày 2/9. Trong ngày này, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục hoạt động tiếp sức tại 10 booth (gian hàng) rải khắp các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành, bao gồm nút giao Nguyễn Thái Học - Hùng Vương, Hoàng thành Thăng Long, vườn hoa Nhà hát Lớn, SVĐ Hàng Đẫy, cổng công viên Thống Nhất, Cung thể thao Quần Ngựa,...

