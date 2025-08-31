Ai biết thông tin đối tượng Trịnh Thị Thủy hãy báo ngay cho công an

Ngày 31-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Trịnh Thị Thủy (SN 1978; thường trú tỉnh Thanh Hóa; chỗ ở khác là phường Phú Diễn, TP Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quyết định truy tìm Trịnh Thị Thủy

Trước đó, chị N.T.L đến công an tố giác Thủy có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua xác minh nội dung tin tố giác xác định năm 2021, qua giới thiệu, L. nhận chuyển nhượng của Thủy thửa đất có diện tích hơn 123m2 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang với giá 1 tỉ đồng.

Sau đó, L. và Thủy đã thỏa thuận ký hợp đồng đặt cọc 400 triệu đồng, số tiền còn lại Thủy sẽ nhận khi công chứng sang tên xong.

Qua tìm hiểu, L. phát hiện thửa đất trên không phải của Thủy nên Thủy nói sẽ giao 2 thửa đất tại tỉnh Thanh Hóa cho L. nhưng L. phải trả thêm cho Thủy 420 triệu đồng.

Tin lời, gia đình L. đã chuyển vào tài khoản của Thủy 220 triệu đồng. Mấy ngày sau, Thủy đưa cho L. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Thủy và yêu cầu L. đưa thêm 200 triệu đồng.

Lúc này, L. nghi ngờ nên nhờ bạn xem giùm thì phát hiện 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả.

Sau đó, L. làm đơn tố giác đến công an và giao nộp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Qua giám định, 2 giấy chứng nhận này là giả.

Ngày 27-3-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện không rõ Thủy đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra làm rõ vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Thủy hãy thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra theo địa chỉ: Số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.