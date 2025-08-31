Bắt nữ giám đốc cơ sở kinh doanh VIBE ở TPHCM

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Nguyễn Phương Oanh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (chủ mưu, trực tiếp quản lý, điều hành, nhập hàng và hưởng lợi toàn bộ doanh thu); Phan Ngọc Hào (nhân viên pha chế, tiếp nhận, quản lý, bơm bóng, thu dọn vỏ bình); Nguyễn Võ Ngọc Trân (Tina), Hà Thị Ngọc Mai (nhân viên phục vụ trực tiếp khách, thường xuyên bơm bóng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, ngày 11/8, Phòng PC03 cùng Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Nhà hàng VIBE tại số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn do Phạm Nguyễn Phương Oanh (sinh năm 1996) làm Giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức kinh doanh, phục vụ khí N₂O (khí cười) trái phép cho khách ngay tại bàn. Tại hiện trường, công an thu giữ 04 bình khí N₂O, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, 02 máy POS, 357 hóa đơn thanh toán cùng nhiều tang vật khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025, Oanh và Tuyền đã tổ chức kinh doanh khí cười để tăng doanh thu. Toàn bộ hoạt động mua bán được mã hóa trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi "Happy", "Happy Bottle" để che giấu; từ ngày 1/1/2025 đến khi bị phát hiện, cơ sở VIBE đã tiêu thụ 2.476 bóng cười và 202 bình khí N₂O, với tổng doanh thu bất chính trên 2,5 tỷ đồng.

Công an xác định các đối tượng tổ chức hoạt động chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện 1 khách hàng người nước thường xuyên sử dụng "bóng cười" dương tính với cần sơ, hồ sơ đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát ma túy để thụ lý xử lý theo thẩm quyền.

Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nguồn cung cấp khí N₂O; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn sức khỏe cộng đồng.



