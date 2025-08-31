Tự Hào Tour – Hành trình sống xanh và niềm kiêu hãnh dân tộc khép lại tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Dấu ấn độc lập cùng thế hệ trẻ

Trong không khí rộn ràng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã chứng kiến một hành trình đặc biệt: Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập. Không đơn thuần là chuyến tham quan, hành trình trở thành một trải nghiệm văn hóa – lịch sử đầy ý nghĩa, nơi người trẻ được sống lại dòng chảy tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh bền vững.

Điểm nhấn khác biệt của tour nằm ở sự kết hợp giữa ký ức và trải nghiệm hiện đại. Tại booth Fandom Yêu Nước, người tham gia vừa nghỉ ngơi, nhận dấu ấn xanh, vừa sưu tầm quà tặng như túi, sticker, khăn đỏ – những kỷ vật nhỏ bé nhưng mang giá trị tinh thần lớn lao, tiếp thêm năng lượng cho hành trình khám phá.

Đồng hành cùng Xanh SM, hành trình không chỉ gợi nhắc mốc son lịch sử mà còn khẳng định trách nhiệm với môi trường. Mỗi chuyến xe điện, mỗi dấu ấn trong Passport là một lời cam kết chung tay xây dựng Việt Nam hiện đại, văn minh và phát triển bền vững. Tự Hào Tour vì thế không chỉ gợi nhắc những trang sử vàng, mà còn khơi dậy trách nhiệm hôm nay để người trẻ tiếp bước cha ông bằng trí tuệ, khát vọng và tinh thần sống xanh.

Đồng hành cùng Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập, thương hiệu Xanh SM triển khai chương trình ưu đãi di chuyển từ ngày 30/8 – 1/9. Cụ thể, khách hàng sẽ được giảm 20% (tối đa 30.000 đồng) cho các chuyến đi/đến điểm thuộc Tự Hào Tour bằng dịch vụ Xanh SM Bike/Bike Plus với mã: DOC LAP – TU DO – HANH PHUC. Đồng thời, dịch vụ Xanh SM Car/Premium cũng áp dụng ưu đãi 15% (tối đa 30.000 đồng) với mã: TUHAOTOUR dành cho khách hàng đi các điểm thuộc Tự Hào Tour.

Khi dấu ấn xanh hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Sau những ngày sôi động, Tự Hào Tour đang dần đi đến hồi kết. Ngày mai, 1/9, sẽ là chặng cuối cùng để du khách hòa mình trong không khí tự hào, sưu tầm trọn bộ dấu ấn và quà tặng. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để cùng bạn bè, gia đình trải nghiệm một hành trình khác biệt – nơi lịch sử và hiện tại, truyền thống và hiện đại giao thoa đầy cảm xúc.

Trong ngày cuối, hành trình sẽ kết thúc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, một điểm đến mang tính biểu tượng, nơi gắn với truyền thuyết dựng nước và giữ nước từ thời An Dương Vương. Khi những dấu ấn cuối cùng được đóng trong Passport, đó cũng là lúc mỗi người trẻ cảm nhận sâu sắc rằng: tinh thần độc lập, kiên cường của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ vơi đi, mà đang tiếp tục lan tỏa, bền bỉ hơn bao giờ hết.

Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử, Tự Hào Tour còn mang đến thông điệp mạnh mẽ về tương lai xanh. Lựa chọn phương tiện xanh cho hành trình vừa là trải nghiệm mới mẻ vừa là hành động thiết thực góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Với tinh thần “Xanh SM – Tự hào Việt Nam, sức xanh lan tỏa”, mỗi bước đi, mỗi chuyến xe của người trẻ hôm nay đều là sự tiếp nối, vun đắp cho một Việt Nam xanh – sạch – bền vững. Đồng thời, Xanh SM tổ chức chiến dịch “Tự Hào Việt Nam - Sức Xanh Lan Tỏa” trên nền tảng Gen Green - nền tảng sáng tạo số mới dành cho thế hệ yêu thích và theo đuổi lối sống bền vững, lan toả tinh thần tự hào và trách nhiệm xanh.

Người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản tại gen-green.global, sáng tạo và đăng tải video trải nghiệm Tự Hào Tour trên Gen Green Platform. Mỗi video sau khi duyệt sẽ được tính lượt xem, vinh danh và quy đổi thành phần thưởng thiết thực, như một cách tiếp lửa cho tinh thần sáng tạo có trách nhiệm

Ngày cuối cùng của tour cũng hứa hẹn sẽ là thời điểm sôi động và đáng nhớ nhất. Những chiếc Passport Tự Hào được lấp đầy con dấu, những món quà ý nghĩa được trao tay, và những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc tự hào sẽ còn mãi trong ký ức của người tham gia. Đó là hành trình để người trẻ khẳng định tình yêu đất nước, để mỗi cá nhân thấy mình là một phần của đại gia đình Việt Nam kiên cường trong quá khứ, tự hào ở hiện tại và tràn đầy khát vọng trong tương lai.

Chỉ còn một ngày duy nhất, Tự Hào Tour sẽ khép lại hành trình ba ngày đáng nhớ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một phần của sự kiện đặc biệt này – nơi mỗi dấu ấn trong Passport không chỉ là minh chứng cho một chuyến đi, mà còn là lời cam kết đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển xanh, bền vững và tự hào.