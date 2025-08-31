Gần 500 người cấp cứu khi xem diễu binh tại Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, nhằm đáp ứng y tế phục vụ Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Sở Y tế đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo phục vụ Đại lễ bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm là ứng trực cấp cứu, đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Về công tác trực cấp cứu từ ngày 10/8 - 30/8/2025, tổng số bệnh nhân cấp cứu là 482, trong đó, số trường hợp xử trí tại chỗ là 439, số trường hợp chuyển viện là 43.

Từ ngày 10 – 27/8/2025 - Luyện tập và hợp luyện, số bệnh nhân cấp cứu là 79 trường hợp, trong đó, số trường hợp xử trí tại chỗ là 66 trường hợp, số trường hợp chuyển viện là 13 trường hợp.

Ngày 27/8/2025 - Sơ duyệt cấp nhà nước, tổng số bệnh nhân là 186, trong đó, số trường hợp xử trí tại chỗ là 179 trường hợp, số trường hợp chuyển viện là 11 trường hợp.

Ngày 30/8/2025 - Tổng duyệt cấp nhà nước, tổng số bệnh nhân là 213 trường hợp, trong đó, số trường hợp xử trí tại chỗ là 194 trường hợp, số trường hợp chuyển viện là 19 trường hợp.

Tổng số lực lượng Sở Y tế huy động trực cấp cứu y tế phục vụ trong Lễ Kỷ niệm là 370 cán bộ, 37 xe cứu thương và ô tô phân bố thành 94 Tổ trực (trong đó có 51 Tổ trực lưu động, 37 Kíp trực xe cứu thương, 3 Tổ phòng chống dịch, 3 Tổ ATTP) chưa bao gồm các lực lượng trực tại các đơn vị: Trung tâm Điều hành A80 đặt tại Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn (bệnh viện, Trung tâm cấp cứu 115, Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa), tại các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn các phường/xã, trực cho công tác luyện tập. Cụ thể như sau:

Số tổ trực phục vụ trong Quảng trường 34 tổ gồm 16 Tổ trên khán đài B, C; 2 Lều cấp cứu chính trên đường Độc Lập – Hoàng Văn Thụ và Độc Lập – Tôn Thất Đàm; 2 Điểm trực sau trạm kiểm soát an ninh đường Bắc Sơn; 14 Kíp trực xe cứu thương vòng 1 và 2.

Lực lượng tham gia đảm bảo y tế trên đường diễu binh, diễu hành, khu vực tập kết 11 Kíp trực xe cứu thương và 31 Tổ trực y tế của 11 Trạm y tế bố trí trên các tuyến đường; 06 điểm lắp màn hình LED cửa ngõ thủ đô 12 Kíp trực xe cứu thương; Trực đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch 06 Tổ trực; Mỗi bệnh viện trong ngành bố trí 5-10 giường bệnh sẵn sàng thu dung các ca bệnh cấp cứu và bố trí 01 đội cấp cứu với xe cứu thương sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu.

Kíp phục vụ luyện tập của Khối diễu hành quần chúng và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (gồm 04 Kíp trực xe cứu thương/ngày x 14 ngày). Trực đáp ứng y tế tại Trung tâm triển lãm quốc gia, từ 28/8 đến hết 5/9 với 1 Điểm y tế Trung tâm tại H6 và 5 điểm vệ tinh xung quanh. Huy động 4 bệnh viện, 5 xe cứu thương, 5 trạm y tế Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh tham gia với 30 cán bộ y tế/ngày.