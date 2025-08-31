Huế bắn pháo hoa tầm cao, miễn phí vé tham quan di tích ngày 2/9

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế , hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), TP Huế tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hứa hẹn để lại ấn tượng sâu đậm cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, sáng 2/9, Giải đua ghe truyền thống lần thứ 36 trên sông Hương mở màn cho Đại hội Thể dục Thể thao TP Huế lần thứ X, dự kiến thu hút hàng vạn người tham gia và cổ vũ.

Tối cùng ngày, tại Quảng trường Ngọ Môn, chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh và màn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả rực sáng Kỳ đài Huế, đem lại khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng vạn khán giả.

Cùng lúc, Quảng trường Văn hóa Thể thao Bà Triệu khánh thành hệ thống nhạc nước hiện đại, bổ sung không gian giải trí mới cho cộng đồng và du khách.

TP Huế sẽ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). (Ảnh: Lê Hoàng)

Ngoài ra, từ ngày 29/8, lãnh đạo và Nhân dân TP Huế dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cùng ngày, triển lãm chuyên đề "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" được khai mạc, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Huế.

Trong các ngày 30/8 - 1/9, lễ hội truyền thống tại Điện Huệ Nam diễn ra trang nghiêm với khoảng 20-30 nghìn người tham dự, mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng rất cao. Song hành là Giải Pickleball Vô địch các CLB TP Huế mở rộng tranh Cúp Huda với gần 300 vận động viên đăng ký tham gia, lần đầu tiên tổ chức tại Huế (từ 29-31/8/2025).

Song song đó, từ 28/8 đến 5/9, Huế tham gia Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội với gian trưng bày quy mô 645m², chủ đề "Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh". Không gian giới thiệu toàn diện di sản, áo dài, ẩm thực cùng "Tinh hoa cung đình - Hương vị cố đô", khẳng định thương hiệu Huế - Kinh đô Ẩm thực Việt Nam.

Lãnh đạo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, chuỗi sự kiện lần này vừa là dịp tri ân lịch sử, vừa khẳng định vị thế của Huế, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Du khách người Việt Nam được tham quan miễn phí các di tích ở TP Huế dịp 2/9. (Ảnh: Nguyễn T.A Phong)

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ miễn vé tham quan cho công dân Việt Nam 2/9. Cụ thể, thời gian mở cửa miễn phí từ 7h - 17h30. Du khách cần mang căn cước công dân để được vào cổng tham quan các di tích Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định...

Từ 1/1/2025, theo quy định mới của UBND TP Huế, công dân Việt Nam đến Huế tham quan được miễn vé vào 4 dịp gồm Mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26/3), ngày Quốc khánh 2/9, ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Năm nay, thành phố lần đầu tiên miễn vé ngày 19/8.