Giới trẻ tự hào và xúc động trước hành trình 95 năm Cờ Đảng soi đường

Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng là chuỗi hoạt động tham quan 8 phân khu Triển lãm, trải nghiệm đưa người tham gia khám phá các điểm nhấn tiêu biểu cùng những câu chuyện lịch sử ý nghĩa được tái hiện tại từng phân khu. Qua đó, hướng dẫn viên sẽ kể câu chuyện về lịch sử 95 năm cờ Đảng soi đường hào hùng của đất nước và hướng dẫn người tham gia trải nghiệm những không gian tương tác công nghệ đặc biệt.

Chương trình được tổ chức với hai khung giờ trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia. Ở khung giờ chuyên sâu, những người quan tâm đến lịch sử và lý luận chính trị sẽ được lắng nghe các Giáo sư, Đảng viên ưu tú phân tích, cung cấp góc nhìn toàn diện và chuẩn mực về quá trình hình thành, phát triển của Đảng cùng những mốc son chói lọi trong 95 năm qua. Trong khi đó, khung giờ đại chúng chú trọng cách truyền tải gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của giới trẻ và người dân, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và củng cố niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.

Đặc biệt, các nghệ sĩ, hoa hậu… nổi bật sẽ tham gia chương trình với vai trò khách mời danh dự, cùng trải nghiệm, cảm nhận và chia sẻ những giá trị đặc sắc của sự kiện.

Giữa dòng người trẻ tìm đến với triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", Thu Huệ (23 tuổi, Lạng Sơn) vô cùng xúc động sau khi tham gia hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng. Được tận mắt thấy những không gian trưng bày kết hợp âm thanh, ánh sáng, công nghệ 3D và chia sẻ của người trong cuộc, Huệ cho biết mình như "đang sống" trong từng cột mốc lịch sử.

Trải nghiệm của Thu Huệ cũng là cảm xúc chung của nhiều bạn trẻ khi tham gia hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng. Trong đó có chị Lê Huyền Trang và các đồng nghiệp. Chị cho biết, khi bước chậm qua từng không gian trưng bày, chị cảm nhận rõ hơn sự hào hùng của lịch sử dân tộc. Triển lãm không chỉ đem đến những tư liệu giá trị mà còn khơi dậy niềm tự hào, thôi thúc chị quay lại để tìm hiểu sâu hơn.

Nếu may mắn, các bạn trẻ cũng sẽ được trực tiếp trò chuyện cùng các cựu chiến binh - những nhân chứng sống của lịch sử cũng đến tham quan triển lãm tại đây. Trong dòng người tham quan ngày 28/8, ông Hoàng Văn Minh (82 tuổi) đến với bộ quân phục chỉnh tề, ngực áo lấp lánh huân, huy chương. Sự xuất hiện của ông khiến không ít bạn trẻ dừng chân, vây quanh để lắng nghe ông kể về chặng đời 58 năm gắn bó cùng Đảng và Tổ quốc. Đó là trải nghiệm không sách vở nào có thể mang lại, một bài học bằng cảm xúc và ký ức sống động.

Triển lãm không chỉ là hành trình ngược dòng ký ức, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi thế hệ hôm nay và mai sau. Đây là dịp để mỗi người Việt trẻ cùng gia đình, bạn bè đến tham quan, trải nghiệm, và thêm tự hào về chặng đường 95 năm vẻ vang của dân tộc dưới ánh sáng lá cờ Đảng và tự tay viết tiếp những trang sử hào hùng ấy trong thời đại mới.

Song song với triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), ban tổ chức đã ra mắt phiên bản triển lãm số hoá với công nghệ tương tác 3D 360° nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng trong nước và nước ngoài chưa có điều kiện tham dự trực tiếp. Để tham quan triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" phiên bản trực tuyến 3D 360°, vui lòng truy cập vào địa chỉ dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm và thao tác theo hướng dẫn.

