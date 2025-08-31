4 phụ nữ lao vào đánh 2 công nhân môi trường nhập viện: Hé lộ nguồn cơn đầy bất bình

Ngày 30/8, Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết đã có văn bản trình báo cơ quan Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về việc 2 công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Cùng ngày, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ việc trên. Đơn vị đã triệu tập 4 phụ nữ có liên quan lên làm việc, lấy lời khai, phục vụ điều tra, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin 2 công nhân môi trường (1 nam, 1 nữ) đã bị nhóm 4 phụ nữ hành hung phải nhập viện. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời thắc mắc không rõ nguyên nhân do đâu lại dẫn đến vụ ẩu đả này.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28/8 tại khu vực ngã ba Mạc Đĩnh Chi - Ba Tháng Hai (cầu Nhà đèn, phường Xuân Hương - Đà Lạt). Nạn nhân trong vụ việc là chị Huỳnh Thị Kim Chi và anh Huỳnh Văn Cường (là 2 chị em ruột). Chị Chi và anh Cường hiện đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Nhóm phụ nữ lao vào hành hung chị Chi và anh Cường. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Chi cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, chị cùng anh Cường đang thu gom rác lên xe chuyên dùng thì có một thiếu nữ lái xe máy đi cạnh xe rác to tiếng vì cho rằng xe rác chắn lối đi. Thấy vậy, chị Chi nói do đang bốc rác là cành cây xanh, rác thải vật dụng gia đình,... và nói rằng xe máy vẫn chạy qua được.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, thiếu nữ đi xe máy đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào người chị Chi. Không dừng lại, cô gái này còn gọi mẹ đến, dùng guốc nhọn đánh vào đầu, mặt chị Chi. Tiếp đó, khi nữ công nhân đã bị đánh lọt xuống mương thì có thêm 2 người phụ nữ khác đến, tiếp tục hành hung chị này.

Thấy chị bị đánh, ông Cường tới can ngăn thì cũng bị nhóm phụ nữ tấn công. Cả 2 công nhân bị thương ở vùng đầu, mặt và ngực sau khi bị 4 phụ nữ dùng tay, mũ bảo hiểm và guốc nhọn hành hung.

Chị Chi, anh Cường sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Sau vụ việc, nữ công nhân bị nhức đầu, choáng váng, buồn nôn.

2 nạn nhân trong vụ việc đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Lãnh đạo Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt khẳng định, hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Thông tin về sự việc khiến dư luận vô cùng bất bình. “Chuyện chẳng có gì to tát, thay vì nhẹ nhàng với nhau thì lại đi đánh người ta như thế. Phụ nữ mà ra đường đánh nhau như vậy, ghê gớm, hung hãn quá, mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm”, cư dân mạng bình luận.