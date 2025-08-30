Phát hiện ô tô lao xuống vực ở Mẫu Sơn cùng thi thể đang phân hủy

Tối 30/8, trả lời Báo Điện tử VTC News ông Hoàng Vĩnh Hưng, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xác nhận người dân trên địa bàn phát hiện một chiếc ô tô lao xuống vực ở đỉnh Mẫu Sơn, cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm hiện trường.

Cụ thể, cùng ngày, khi đi rừng, người dân nơi đây phát hiện một chiếc ô tô lao xuống vực ở đỉnh Mẫu Sơn trong tình trạng biến dạng hoàn toàn.

Sau khi tìm kiếm xung quanh, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể đang phân hủy.

Chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn.

Kiểm tra giấy tờ đi kèm trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là người thuộc tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7.

"Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng xác định chỉ có 1 người gặp nạn" , ông Hưng cho biết thêm.