Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng ở xã Xuân Thới Sơn, TP HCM

Ngày 31-8, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Sáng cùng ngày, ông T.V.T (52, quê tỉnh An Giang cũ) chạy xe máy biển số tỉnh Bình Dương cũ trên đường Nguyễn Văn Bứa, hướng từ Ngã ba Giồng về Cầu Lớn. Khi đến đoạn thuộc xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ) thì bất ngờ loạng choạng, ngã xuống đường.

Cùng lúc này, xe tải chạy cùng chiều từ phía sau chạy lên đã cán lên khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy cũng hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.