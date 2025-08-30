Xác minh clip xe tải đỗ sai luật gây tai nạn chết người, tài xế bỏ đi

Xác minh xe tải đỗ sai luật gây tai nạn chết người, tài xế bỏ đi

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong xảy ra tại km1298+300 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc.

Theo thông tin từ Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, vào 21h52 ngày 29/8, tại Km1298+300 Quốc lộ 1A, xe máy mang BKS 78H1-125.21 đi theo hướng Nam - Bắc, va chạm với xe tải BKS 50H-606.37 đang dừng đỗ sát lề đường bên phải, khu vực có biển cấm dừng đỗ.

Chiếc xe tải dừng dỗ sai quy định.

Cú va chạm khiến tài xế xe máy là anh Nguyễn Minh V. (SN 1999, trú tại xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước khoảng 5 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, anh V. lái xe máy không chú ý quan sát, còn tài xế xe tải tên Nguyễn Trình Anh (SN 1988, trú tại Phú Mỹ, Gia Lai) đỗ xe tải tại nơi có biển cấm.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Nguyễn Trình Anh, kết quả đều âm tính.

Đáng chú ý, theo camera tại hiện trường, sau tai nạn, tài xế Nguyễn Trình Anh không cho xe ở lại hiện trường để giải quyết vụ việc mà lái xe bỏ đi.

Về việc này, một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chưa thể trả lời vì đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Vị này nói thêm, vào thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều phương tiện qua lại khiến camera an ninh gần đó bị che khuất, nên chưa có cơ sở khẳng định việc tài xế xe tải rời khỏi hiện trường là cố ý hay vô tình.