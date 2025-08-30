CLIP: Cảnh sát giao thông “mở đường” cứu nạn nhân gặp nạn

Ngày 30-8, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường một xe cấp cứu trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) giúp đưa người bị nạn đến bệnh viện kịp thời.

CLIP Cảnh sát giao thông Đồng Nai "mở đường" đưa nạn nhân đi cấp cứu

Vào chiều 29-8, trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 14, tổ công tác đã phát hiện xe cấp cứu biển số 93B-015... đang di chuyển hướng từ xã Bù Đăng về phường Bình Phước “cầu cứu”.

Qua xác minh, tổ công tác biết được xe đang chở ông T.H.A. (56 tuổi) bị chấn thương do tai nạn cần đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu.

Do đường hẹp, nhiều phương tiện không nhường đường và nạn nhân giãy giụa trên xe, tài xế xe cấp cứu gặp nhiều khó khăn.

Nạn nhân được kịp thời đưa tới bệnh viện

Trước tình huống nguy cấp, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên để mở đường giúp xe cấp cứu di chuyển nhanh chóng và an toàn trên quãng đường gần 22 km.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, cán bộ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu.