Kinh hoàng clip người đàn ông chạy xe máy tông thẳng vào cột điện, thái độ lạ của người đi đường gây phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn giao thông lúc sáng sớm khiến nhiều người chú ý. Điều đáng nói không phải là tai nạn đó, mà là sự vô cảm của những người đi đường chứng kiến vụ việc.

Theo dõi hình ảnh cho thấy, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h15 sáng ngày 6/3 tại cầu Hoàng Diệu. Long Xuyên, An Giang.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi đang lưu thông trên đường đến đoạn chân cầu Hoàng Diệu, một người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ tông thẳng vào cột điện ven đường.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã văng xuống đất, bị thương nằm quằn quại trên đường. Chiếc xe máy chưa tắt máy nằm đổ nghiêng trên vỉa hè.

Đáng nói, ngay sau khi xảy ra vụ việc một người đàn ông phía bên kia cầu đã băng qua đường chạy lại hiện trường. Tuy nhiên, thay vì kiểm tra tình hình của nạn nhân và gọi xe cấp cứu thì người này lại cầm 1 vật gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi.

Một vài người chạy xe máy ngang qua chỉ dừng lại vài giây để quan sát sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi để mặc nạn nhân nằm tại hiện trường.

Sau đó khoảng vài phút, một nhóm thanh niên chạy ngang qua phát hiện vụ tai nạn đã nhanh chóng dừng xe chạy lại kiểm tra tình hình. Thấy nạn nhân còn cử động bên cạnh chiếc xe máy, một trong các thanh niên đã bảo nhau gọi điện thoại báo công an. "Đang chảy máu kìa. Kêu công an, kêu cấp cứu đi... Chạy qua hàng xóm kêu đi". Lúc sau, một người dân gần đó đứng từ xa nói rằng đã gọi công an rồi nên thanh niên đã bảo bạn, "thôi đừng có đụng vô". Sau đó lên xe máy, cùng nhau chạy đi.

Cuối cùng, ở tại hiện trường chỉ còn mình nạn nhân quằn quại nằm đó cũng với chiếc xe máy.

Không rõ sau đó, nạn nhân được được đưa đi viện khi nào, tình trạng sức khoẻ ra sao nhưng đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại diễn biến vụ việc sau khi tai nạn khiến nhiều người phẫn nộ trước sự thờ ơ của nhiều người đi đường.

Nhiều người trên mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu trách nhiệm, thờ ơ của những người chứng kiến vụ tai nạn.

Tài khoản S.L chia sẻ, "Thật sự không hiểu sao lại có thể đứng nhìn người khác gặp nạn mà không giúp đỡ. Lương tâm con người đâu rồi?". Một số khác thì bày tỏ sự phẫn nộ: "Nếu tôi là người đi đường, tôi chắc chắn sẽ dừng lại giúp đỡ ngay. Thử nghĩ xem nếu bản thân mình hay người thân mình không may gặp nạn mà cũng bị người đi đường thơ ơ, bỏ lại như thế thì sẽ đau đớn đến thế nào. Mong nạn nhân tai qua nạn khỏi".

Không ai có thể dự đoán trước được khi nào mình sẽ gặp phải tình huống tương tự, nhưng nếu mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm và sự đồng cảm, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Những vụ việc như vậy không phải là hiếm, nhưng mỗi lần xảy ra lại là một lời cảnh tỉnh đối với những ai đã bỏ qua, đã phớt lờ trách nhiệm của mình.