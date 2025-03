Các nữ sĩ quan xinh đẹp Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam

Diễu hành diễn ra với sự tham dự của 1.000 hội viên thuộc các Hội Phụ nữ Công an đơn vị, địa phương, đại biểu ở trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, khách quốc tế, thuộc chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11.3.1948 - 11.3.2025), kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Các nữ sĩ quan thuộc Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam. Ảnh: VNFPU1

Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hoà bình số 1 Việt Nam thành lập từ tháng 1-2024, là mô hình đầu tiên của Bộ Công an triển khai đội hình đơn vị cảnh sát vũ trang, tập hợp lực lượng từ các đơn vị công an trong cả nước.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hoà bình Liên hợp quốc, Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hoà bình số 1 của Việt Nam đã được nâng lên cấp độ 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực Gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc từ ngày 29-8-2024.

Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam (VNFPU1) hiện có 190 người. Chỉ huy trưởng là thượng tá Lương Thị Trà Vinh - nữ công an đầu tiên tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình, và 2 Phó chỉ huy trưởng. Đơn vị gồm: Ban tác chiến, Ban Chính trị - Hậu cần (truyền thông, hành chính nhân sự, bệnh viện dã chiến, quân khí, phương tiện, điện nước, nhà bếp,...); 4 đội chiến đấu: Tuần tra, đặc nhiệm; Trạm kiểm soát, bảo vệ mục tiêu; An ninh trật tự, giải tán đám đông; Bảo vệ yếu nhân, bảo vệ hàng đặc biệt.

Một số hình ảnh nữ sĩ quan Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam tham gia diễu hành:

Trước đó, chiều ngày 7-3, các nữ sĩ quan Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực thực thi pháp luật", do Bộ Công an Việt Nam phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women, đánh giá cao sự tham gia của phụ nữ Công an nhân dân trong công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là sự đóng góp của các nữ sĩ quan Công an nhân dân tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, diễn giả trong lực lượng công an, và các nước đối tác chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; tìm kiếm giải pháp trong việc phát huy vai trò, tiềm năng và tăng cường sự tham gia của phụ nữ và lãnh đạo nữ trong lực lượng Công an.

Thượng tá Lương Thị Trà Vinh, Chỉ huy trưởng VNFPU1, chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: VNFPU1

Tham dự hội thảo, Thượng tá Lương Thị Trà Vinh, Chỉ huy trưởng VNFPU1, đã chia sẻ những thách thức, khó khăn và những kinh nghiệm thực tiễn của phụ nữ trong lĩnh vực thực thi pháp luật khi tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế chính sách để tạo nên những đột phá mới trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về những mô hình thành công, những sáng kiến mới trong việc thực thi pháp luật; đồng thời phát triển các chương trình đào tạo và huấn luyện dành cho phụ nữ trong Công an nhân dân, đặc biệt là đào tạo các nữ sĩ quan tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.