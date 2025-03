Sự thật clip nghi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau trong quán cà phê

Mới đây trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả giữa 2 người đàn ông trong một quán cà phê. Chuyện đáng nói là 1 trong 2 người đàn ông mặc quần trắng, áo trắng, đi giày đen, đội mũ, đeo kính, đeo khăn rằn,... rất giống phong cách ăn mặc của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam).

Trong clip, người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ lao vào đánh đối phương, 2 bên giằng co đổ bàn ghế tại quán. Có 1 người đàn ông khác can ngăn 2 người đánh nhau.

Đoạn clip đã khiến dư luận xôn xao, hoang mang không ít người cho rằng người đàn ông tham gia đánh nhau trong clip là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Dẫu vậy, nhiều bình luận tin chắc đây không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ bởi ông chủ của cà phê Trung Nguyên vốn được biết đến là một người rất điềm đạm.

Hình ảnh người đàn ông mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau ở quán cà phê.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/3 tại quán cà phê O. (đường Trần Não, phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, người của quán cà phê cho biết 2 người đàn ông vào quán uống nước. Trong quá trình nói chuyện, họ phát sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi ẩu đả. Vụ việc sau đó được can ngăn và 2 bên ra về, không có sự can thiệp của công an địa phương.

Người của quán cũng xác nhận người đàn ông đánh nhau trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Do người này ăn mặc giống "vua cà phê", clip lại quay từ xa, không rõ mặt dẫn đến nhiều người nhầm lẫn.

Một người chứng kiến vụ việc cũng khẳng định người trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà là một người đàn ông miền Bắc, hay hoạt động trên MXH.