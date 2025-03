Chuỗi hoạt động trên được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11.3.1948 - 11.3.2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).