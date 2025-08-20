Thấy con rắn sọc đen trắng bò ngang qua người, gia đình tức tốc đưa bé gái 21 tháng đi cấp cứu

Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi D.K.L (21 tháng tuổi, thường trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tím tái, li bì.

Qua lời kể của gia đình, tối ngày vào viện hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ kêu và phát hiện cạnh trẻ đang có một con rắn màu sọc đen trắng (nghi là loại rắn độc cạp nia) bò ngang qua.

Gia đình nghi ngờ cháu bị rắn cắn nên đã kiểm tra nhưng không rõ vết cắn, sau đó khoảng 3 tiếng trẻ đã xuất hiện tình trạng lơ mơ, khó thở, được đưa đi cấp cứu tại TTYT Bình Liêu, đặt nội khí quản chuyển Bệnh viện Sản Nhi tiếp tục điều trị.

Cháu bé 21 tháng tuổi được bác sĩ Bệnh viện Nhi Quảng Ninh cứu sống sau khi bị rắn độc cắn.

Trẻ vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử 2 bên giãn, PXAS âm tính, suy hô hấp, ngón chân cái bên trái của trẻ có một chấm nốt rất nhỏ, xét nghiệm có tình trạng hạ Natri máu, được chẩn đoán: Suy hô hấp/ Hôn mê/ Theo dõi rắn cạp nia cắn.

Trẻ được hội chẩn liên khoa , điều trị với phác đồ hồi sức tích cực, thở máy, chống phù não, chăm sóc đặc biệt. Sau điều trị tích cực, trẻ phục hồi dần ý thức, trương lực cơ, cai máy thở.

Sau 15 ngày nỗ lực điều trị, chăm sóc của các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, trẻ đã có tiến triển, hồi phục và phản xạ tốt, đến nay đã tự chơi đùa và vừa được xuất viện.

Theo BSCKI. Ân Hoàng Yến- Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết: Rắn cạp nia là một trong những loại rắn độc và phổ biến tại Việt Nam, người bị rắn cạp nia cắn tại chỗ vết cắn thường không có dấu hiệu gì, đôi khi chỉ thấy 2 vết móc nhỏ như đầu kim, rất dễ bỏ sót chẩn đoán, thường xuất hiện những tình trạng liệt cơ toàn thân, gây suy hô hấp nhanh chóng, đồng tử giãn tối đa, giống như trường hợp của bệnh nhân D.K.L, trẻ lại rất nhỏ tuổi, nếu không kịp thời phát hiện và điều trị tích cực kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong cao.

Qua đây, người dân cũng cần chú ý một số lưu ý sau để phòng tránh bị rắn cắn:

– Các loài rắn thường sống ở những nơi ẩm ướt, tối tăm, có nhiều bụi rậm, đống đổ nát, hoặc gần các nguồn nước, nên tránh xa những khu vực có khả năng có rắn, đặc biệt là những nơi ẩm ướt, tối tăm và có nhiều bụi rậm.

– Khi đi vào những khu vực này, hãy mặc đồ bảo hộ như quần dài, ủng, và sử dụng gậy để dò đường.

– Nếu gặp rắn, hãy giữ khoảng cách và không chọc phá nó, vì rắn có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

– Khi làm việc ngoài trời, đặc biệt là vào ban đêm, hãy chú ý quan sát xung quanh và sử dụng đèn pin để có thể nhìn rõ hơn.

– Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, loại bỏ các đống đổ nát, bụi rậm, và các nơi có thể là chỗ trú ẩn của rắn

* Nếu gặp trường hợp bị rắn cắn: hãy cố gắng giữ bình tĩnh, băng bó vết cắn bằng băng vải rộng, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất điều trị kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian, tự chữa trị tại nhà, hoặc cố gắng bắt hoặc giết rắn.