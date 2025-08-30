Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga





Cổng thông tin Bộ Công an tối 29-8 đã thông tin về việc Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế và các công ty liên quan.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi đưa hối hộ và mhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga (Ảnh: Bộ Y tế).

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông - Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm - Cục An toàn thực phẩm, về tội "Nhận hối lộ".

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Trần Thị Lựu, chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm, về tội "Nhận hối lộ".

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đậu Thị Giang (SN 1994; trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thanh Uyên (SN 1992; trú xã Hát Môn, TP Hà Nội) về tội "Đưa hối lộ".

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với: Quách Thị Trà My (SN 1992; trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992; trú tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội) về tội "Đưa hối lộ" (do đang bị tạm giam trong vụ án khác).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.