Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?

Mới đây, nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng, háo hức trước thông tin toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9. Mọi người cảm nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước với mỗi người dân qua món quà ý nghĩa này.

Trên mạng xã hội, mọi người cũng rầm rộ chia sẻ cách nhận tiền trên VNeID. Nhiều ngân hàng đã thực hiện việc kết nối tài khoản thanh toán của khách hàng trên VNeID để hỗ trợ người dân nhận quà.

Tuy nhiên bên cạnh đó, có nhiều người thắc mắc với trẻ nhỏ và những người không có tài khoản ngân hàng thì nhận quà 2/9 bằng cách nào?

Theo đó, trong công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà người dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nêu rõ, có 2 hình thức nhận quà là chuyển khoản và nhận tiền mặt.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lặp.

Toàn thể nhân dân sẽ nhận được quà là 100.000 đồng/người nhân dịp Tết Độc lập. (Ảnh: Cổng A80 Hà Nội)

Như vậy, với những người không có tài khoản ngân hàng có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng và kết nối với VNeID để nhận quà hoặc nhận bằng hình thức tiền mặt.

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để chuyển quà đến tận tay người dân.

Hình thức này sẽ bảo đảm tất cả các đối tượng, bao gồm người cao tuổi, trẻ em, người không sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc sinh sống tại khu vực chưa phổ biến giao dịch điện tử, đều được nhận quà đầy đủ, theo nguồn tin trên báo Kinh tế & Đô thị.

Dự kiến 3 phương án trao quà

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06), Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề xuất các giải pháp tặng quà nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cho toàn dân. Tính đến 21h ngày 25.8, toàn quốc có 26.843.417 hộ, tương ứng 106.855.575 công dân. C06 đề xuất 3 phương án chi trả:

Phương án 1: Chi trả theo chủ hộ

Qua 2.866.493 tài khoản ngân hàng nhận lương hưu của bảo hiểm xã hội (BHXH), đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư xác định được 1.409.828 chủ hộ (5,3%), tương ứng 5.001.019 công dân (4,7%). Có thể sử dụng ngay số tài khoản này để chi trả.

Với 25.433.589 chủ hộ còn lại (94,7%), sẽ tích hợp tài khoản an sinh xã hội qua VNeID mức 2; trong đó, 18.800.804 chủ hộ (73,9%) đã có VNeID mức 2, còn 6.632.785 chủ hộ (26,1%) chưa đăng ký sẽ được cảnh sát khu vực hướng dẫn đăng ký và mở tài khoản ngân hàng.

Các trường hợp không đăng ký được VNeID mức 2 sẽ chi trả qua tài khoản công an cấp xã, Trưởng công an xã trực tiếp chi trả và cập nhật lên CSDLQG về dân cư.

Phương án 2: Chi trả trực tiếp cho từng công dân

Hiện có trên 52 triệu tài khoản ngân hàng đã được xác thực (BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, MB...). Bộ Công an sẽ yêu cầu ngân hàng cung cấp để chi trả. Trường hợp công dân chưa có tài khoản, công an xã sẽ tuyên truyền, hướng dẫn mở tài khoản và tích hợp an sinh xã hội trên VNeID.

Trường hợp không mở được tài khoản sẽ chi trả qua tài khoản công an xã, Trưởng công an xã chi trả trực tiếp và cập nhật lên CSDLQG.

Phương án 3: Sử dụng tài khoản của cơ quan công an xã để chi trả

Hiện 100% công an xã đã có chữ ký số và tài khoản ngân hàng. Công an xã sẽ chi trả qua tài khoản của chủ hộ; trường hợp không có tài khoản thì chi trả bằng tiền mặt, đồng thời cập nhật thông tin hộ và công dân đã nhận lên CSDLQG về dân cư.