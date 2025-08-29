Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80

Ngày 29/8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an đã triển khai khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động ý nghĩa này nhằm phục vụ các đại biểu và nhân dân theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 30/8.

Với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã chủ động bố trí hàng ngàn ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi.





Dù khoảng 12 tiếng nữa mới diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành A80 nhưng tối 29/8, đã có rất đông người dân và các cựu chiến binh tập trung về các tuyến phố kiên nhẫn chờ đợi 12 tiếng đồng hồ.

Trong tối cùng ngày, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng các bạn thanh niên tình nguyện ân cần trao tận tay những hộp sữa, chiếc bánh mì cho các cựu chiến binh ngồi hai bên đường khiến nhiều người xúc động. Những mái đầu bạc phơ, bộ quân phục cũ bạc màu của các bác cựu như sáng lên bởi nụ cười hạnh phúc, khi được thế hệ trẻ chăm sóc, tri ân ngay trên tuyến phố chờ đợi đến ngày mai để xem đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Lực lượng chức năng xếp sẵn ghế, chuẩn bị riêng một khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh để ngồi xem tổng duyệt A80

Tối 29/8, đã có rất đông cựu chiến binh cùng tập trung về các tuyến phố để chờ đợi xem diễu binh diễu hành

Cựu chiến binh nở nụ cười vui vẻ, tranh thủ hàn huyên cùng đồng đội trong lúc chờ đợi

Tiếng cười rộn ràng trên hàng ghế cựu binh, xua tan cái mệt của đêm dài chờ tổng duyệt diễu binh diễu hành

Khoảnh khắc ấm áp của các cựu chiến binh khi ngồi chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ đến giờ bắt đầu buổi lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành

Những phần cơm nắm chống đói cũng được các cô bác chuẩn bị sẵn để lót dạ trong lúc chờ đợi

Từ chiến hào cơm nắm muối vừng đến ghế ngồi phố phường hôm nay, các cựu binh vẫn bên nhau, hàn huyên và chờ đoàn diễu binh diễu hành đi qua

Những chiếc quạt cầm tay được các chiến sĩ CSCĐ gửi đến tận tay các cựu chiến binh

Một hộp sữa nhỏ, ấm áp cả đêm dài chờ diễu binh