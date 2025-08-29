120 quân nhân Trung Quốc tới Hà Nội tham gia lễ diễu binh dịp Quốc khánh

Lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm ở Hà Nội.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, tiếp đó là đội hình máy bay không quân bay chào mừng trên bầu trời Hà Nội.
Tại Quảng trường Ba Đình, 43 khối diễu binh sẽ lần lượt đi qua lễ đài, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội
Ngoài khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có 13 khối diễu hành quần chúng và màn xếp hình xếp chữ quy mô lớn. Riêng lực lượng đứng làm nền tại lễ đài tăng lên 29 khối.