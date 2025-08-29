Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn

Duy Anh, Theo tienphong.vn 21:35 29/08/2025
Chiều tối 29/8, sau cơn mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường ở TPHCM bị kẹt xe nghiêm trọng, người dân vất vả về nhà.

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 1.

Tối 29/8, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TPHCM kẹt cứng, giao thông ở các ngã tư rối loạn. Ở khu vực nhà ga Tân Cảng của tuyến Metro số 1, dòng xe nối dài trên cầu Sài Gòn.

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 2.

Kẹt xe kéo dài 2 km từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc.

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 3.

Nghiêm trọng nhất là ở đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc). Ở đây, lượng xe đổ về giờ tan tầm ngày càng đông đúc. Hầu như các phương tiện đều "chôn chân" ở đoạn này.

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 4.

Tại khu vực dưới ga An Phú của tuyến Metro số 1 hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 5.

Trên tất cả các làn xe đều chật kín ô tô và xe máy di chuyển.

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 6.

Tương tự, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng kẹt xe kéo dài hơn 2km (hướng đổ về cầu Sài Gòn).

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 7.

Ước tính, phải mất từ 20 - 30 phút mới có thể đi hết đoạn đường.

Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn- Ảnh 8.

Lúc 19 giờ 30 lượng xe ngày một đông hơn ở 2 chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh và chưa có dấu hiệu hết kẹt xe.

