Kẹt xe kinh hoàng ở TPHCM sau mưa lớn

Tối 29/8, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TPHCM kẹt cứng, giao thông ở các ngã tư rối loạn. Ở khu vực nhà ga Tân Cảng của tuyến Metro số 1, dòng xe nối dài trên cầu Sài Gòn.
Kẹt xe kéo dài 2 km từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc.
Nghiêm trọng nhất là ở đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc). Ở đây, lượng xe đổ về giờ tan tầm ngày càng đông đúc. Hầu như các phương tiện đều "chôn chân" ở đoạn này.
Tại khu vực dưới ga An Phú của tuyến Metro số 1 hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau
Trên tất cả các làn xe đều chật kín ô tô và xe máy di chuyển.
Tương tự, đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng kẹt xe kéo dài hơn 2km (hướng đổ về cầu Sài Gòn).
Ước tính, phải mất từ 20 - 30 phút mới có thể đi hết đoạn đường.
Lúc 19 giờ 30 lượng xe ngày một đông hơn ở 2 chiều đường Nguyễn Hữu Cảnh và chưa có dấu hiệu hết kẹt xe.