Người dân TP.HCM đội mưa, vật vã qua cửa ngõ kẹt cứng về quê nghỉ lễ 2/9

Tại bến xe Miền Tây chiều 29/8, dòng người xếp hàng mua vé xe khách nối dài. Ngoài ra, khu vực nhà chờ ken đặc hành khách đã đặt chỗ từ trước, đang kiên nhẫn chờ giờ xe lăn bánh.
Chị Nguyễn Ngọc Trâm (Cà Mau) cho biết, dịp lễ 2/9 năm nay công ty cho nghỉ 5 ngày nên chị tranh thủ sắp xếp đồ đạc về quê sớm. “Tôi đã đặt vé từ trước nên dù mưa lớn vẫn phải ra bến, nếu trễ sẽ lỡ chuyến”, chị Trâm chia sẻ.
Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ 14h ngày 29/8, toàn bộ lực lượng CSGT TP.HCM (PC08) đã được huy động trực 24/24 tại các giao lộ trọng điểm, nhằm điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thông suốt trong dịp cao điểm.