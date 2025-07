Bắt giam 2 người mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ bán kiếm lời

Ngày 27/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nông Văn Chung (SN 1993, trú tại thôn Khánh Hoà, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lâm Văn Chung (SN 1988, trú tại thôn Khuổi Con, xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan điều tra khám xét cơ sở giết mổ của đối tượng Nông Văn Chung.

Trước đó, ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Công an xã Kháng Chiến và chi nhánh dịch vụ nông nghiệp khu vực Tràng Định kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại thôn Nà Trà, xã Kháng Chiến do Nông Văn Chung điều hành.

Lực lượng chức năng phát hiện 18 con lợn sống; 1 con lợn chết; 10 con đã giết mổ bán cho các tiểu thương đến thu mua với tổng trọng lượng hơn 2 tấn; 1 tủ bảo ôn chứa thịt lợn bốc mùi hôi thối. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can Lâm Văn Chung.

Nông Văn Chung khai nhận từ tháng 6/2025, do biết trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra dịch tả lợn châu Phi nên cùng Lâm Văn Chung tìm kiếm, thu mua lợn nhiễm bệnh với giá rẻ, sau đó vận chuyển về cơ sở giết mổ ở xã Kháng Chiến để giết mổ, tiêu thụ tại các xã trên địa bàn huyện Tràng Định (cũ) nhằm kiếm lời.