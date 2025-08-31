36 tiếng trước lễ diễu binh 2/9: Mẹ bầu 7 tháng mang cả sắt - canxi - DHA "đu concert", dân tình đổ bộ trung tâm Hà Nội giữ chỗ xuyên mưa nắng

Sáng 31/8, rất đông người dân đã giữ chỗ xem diễu binh diễu hành ngày 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày 2/9, đây là sự kiện trọng đại được dự báo sẽ thu hút hàng chục nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội.

Tuy nhiên, ngay từ sáng ngày 31/8, tại khu vực Ngã tư Hùng Vương - Trần Phú đã có rất đông người tập trung. Những tấm vải bạt, chiếu... được trải ra kín các vỉa hè bất chấp thời tiết thất thường của Hà Nội những ngày qua.

Chiếu, bạt... được trải kín vỉa hè (Ảnh: Nghĩa Lê)

Trên thực tế các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, nhiều người dân đến từ tối hôm trước khi diễn ra sự kiện, tập trung trên các tuyến phố trung tâm để giữ chỗ. Tuy nhiên TP Hà Nội khuyến cáo người dân không nên đi quá sớm, tránh trời mưa, sấm chớp bất thường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nên đến trước 4h sáng: Đây được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để đi bộ vào các tuyến đường chính như Nguyễn Thái Học, Kim Mã và lựa chọn cho mình những vị trí ở có tầm nhìn thoáng đãng nhất.

Sau 6:00 sáng: Việc tìm kiếm một vị trí đẹp gần như là không thể. Các tuyến đường chính đã chật kín người. Lựa chọn tối ưu lúc này là tìm đến các khu vực có lắp đặt màn hình LED lớn để theo dõi sự kiện, hoặc chấp nhận đứng từ rất xa với tầm nhìn hạn chế.

Anh Nguyễn Văn Dũng đến từ Thanh Hoá đã chuẩn bị một chiếc poster mang thông điệp "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" để xem diễu binh ngày 2/9. Anh có mặt tại vị trí út giao Hùng Vương - Trần Phú từ lúc 5h sáng ngày 31/8 để xí chỗ cho gia đình mình khoảng hơn 10 người.

Anh Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Di Anh

Chia sẻ thêm về chiếc poster, anh cảm thấy tự hào và yêu quê hương nên anh muốn lan toả thêm tinh thần, ai đi qua nhìn thấy tấm bảng cũng đều rất háo hức và xin mượn để chụp hình. "Tôi chỉ tiếc là mình không cầm thêm nhiều được vì sợ chắn tầm nhìn của người ngồi sau, ngoài tấm bảng này ra, tôi còn chuẩn bị thêm áo lá cờ, băng rôn nữa cơ nhưng để dành đến 2/9 mới mặc", anh Dũng hào hứng chia sẻ.

Không ngại nắng mưa, mẹ bầu Nguyễn Thanh Vân (Hà Nội) đã có mặt tại trung tâm Thủ đô từ 7h sáng để dành chỗ xem diễu binh. Trước khi đến đây thì chị Vân cũng chuẩn bị sẵn thuốc men, đồ ăn đặc biệt dành cho bà bầu.

Mẹ bầu 7 tháng chuẩn bị thuốc sắt, canxi, DHA để đi đu "concert" trước 36 tiếng. Ảnh: Di Anh

"Ra từ 7h sáng mà đi vòng quanh mãi mới tìm được chỗ đẹp như này, gia đình mình muốn xem được hết tất cả các khối luôn nên mới cố gắng tìm vị trí thế này, ngồi lâu mình không ngại nắng mưa gì chỉ sợ cấn bụng thôi, nhưng nhà mình gần đây, có gì thì mọi người thay phiên nhau 3 - 4 tiếng/người, nếu không chịu nổi nữa thì mới về thôi, chứ mấy chục năm mới có một lần mà, đáng chứ", chị Vân chia sẻ.

Toàn cảnh "cắm trại" của người dân 36 tiếng trước giờ diễn ra diễu binh diễu hành. Clip: Quân

Một tay xách ghế, một tay xách chiếu, lỉnh kỉnh đồ đạc, Trần Nhã Uyên (Hà Nội) đang loay hoay ngó nghiêng tìm người thân để chờ trải bạt xí chỗ. "8h sáng ra khu vực này đã thấy mọi trải bạt kín đằng trước rồi, em đi tìm mà một lúc mới có được. Em có chuẩn bị áo mưa, ô, đồ ăn. Nhà em đi 6 người nên phải thay nhau ra lấy trước rồi chia thời gian để canh. Chỉ còn 1 ngày nữa để xem nên em thấy mình phải tranh thủ để ra đây tìm chỗ. Trước mấy ngày nghỉ là đã phải đôn sớm công việc, học tập để không bị kẹt trong những ngày này", Nhã Uyên chia sẻ.

Bạn Trần Nhã Uyên (Hà Nội). Ảnh: Di Anh

Chiều 31/8, khu vực trung tâm Hà Nội đã vô cùng nhộn nhịp

Chiều 31/8, khu vực trung tâm Hà Nội trở nên nhộn nhịp khác thường khi hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm để giữ chỗ, chờ xem màn diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9. Trên nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và các trục đường chính, người dân trải chiếu, bạt, ngồi thành từng nhóm, tạo nên khung cảnh rộn ràng, đầy háo hức trước giờ khai màn.

Thời tiết Hà Nội trong những ngày này khá "khó chiều" khi lúc nắng gắt, lúc lại bất chợt đổ mưa. Tuy vậy, sự thay đổi thất thường này không hề làm giảm bớt tinh thần của mọi người. Ai cũng chuẩn bị rất chu đáo: từ ô, áo mưa, chiếu, bạt cho đến đồ ăn, nước uống để có thể ngồi chờ hàng chục giờ trước khi sự kiện diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra.

Theo ghi nhận, người dân đã trải bạt ngồi chờ đến giờ diễu binh diễu hành ngay từ hôm nay (31/8). Ảnh: Di Anh

Do thời tiết mưa nắng thất thường nên người dân mang theo ô, áo mưa cẩn thận. Ảnh: Di Anh

Nhiều bạn trẻ rủ nhau nhận chỗ, cùng nhau nói chuyện cho đỡ buồn trong thời gian chờ đợi. Ảnh: Di Anh

"Đồ nghề" mọi người mang theo vô cùng cẩn thận. Ảnh: Di Anh