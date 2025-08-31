Thông tin mới vụ 131 người nghi ngộ độc sau tiệc tân gia

Ngày 31-8, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt, khen thưởng đột xuất cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cứu chữa các nạn nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa tiệc tân gia tại thôn Chrôh Pơnan.



Theo đó, 3 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng đột xuất. Trong số này, ông Y Cúc Mlô (tên thường gọi Nay Lợi, người dân xã Ia Hiao) khi phát hiện nhiều người có biểu hiện bị ngộ độc sau bữa tiệc tân gia, tuy nhiên chưa được đưa đi chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Do đó, ông Nay Lợi đã lên mạng, tìm số điện thoại của ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao và điện báo tin.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, cho biết ngay khi nhận cuộc gọi, đã khẩn trương triển khai các biện pháp đưa người dân đi cấp cứu, đồng thời động viên người báo tin cùng tham gia chở bệnh nhân đến bệnh viện.



Đồng thời, xã đề nghị Trung tâm Y tế Phú Thiện và Trung tâm Y tế Ayun Pa điều động xe đến hỗ trợ chở người đến bệnh viện. Ngoài ra, một số cán bộ có ô tô cá nhân cũng tham gia đưa người dân tới các cơ sở y tế.

Trong quá trình này, nhiều người dân lo lắng vấn đề viện phí nhưng được trấn an rằng đã có bảo hiểm thanh toán và chính quyền hỗ trợ. Cuối cùng, 131 người có biểu hiện đau bụng, nôn ói, sốt... đã được đưa đến các cơ sở y tế chữa trị.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết những tập thể, cá nhân được khen thưởng hôm nay đều là những người hùng trong việc cứu chữa các nạn nhân. Họ đã góp phần quan trọng từ việc báo tin kịp thời đến phối hợp xử lý, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị cơ sở. Nhờ đó, tính mạng của người dân được bảo vệ tuyệt đối.



131 người có triệu chứng nghi ngộ độc Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau bữa tiệc tân gia tại gia đình ông K.Đ (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao), 131 người có triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt... phải đưa đến các cơ sở y tế chữa trị. Theo điều tra từ lực lượng chức năng, thức ăn tại tiệc tân gia do hộ kinh doanh của bà Nguyễn T.H. (thôn Thanh Bình, xã OIa Hiao) cung cấp. Thực đơn gồm: bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẩu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia, nước ngọt và đá viên .



