Nhiều công nhân ở Hưng Yên nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) thăm khám cho công nhân Công ty Toyoda

Trưa 8/8, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, tình hình sức khỏe của những công nhân Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình nghi bị ngộ độc thực phẩm đang dần ổn định.

Trước đó, chiều 7/8, Bệnh viện đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc, Hưng Yên) tiếp nhận điều trị cho 27 công nhân (gồm 8 nam và 19 nữ) của Công ty TNHH Toyoda Gosei trong tình trạng đau bụng, nôn và đi ngoài.

Ngay khi nhận được thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên đã cử cán bộ xuống trực tiếp để xác minh cụ thể.

Qua điều tra ban đầu, nhóm công nhân đều ăn cơm trưa tại công ty, khẩu phần ăn gồm có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm.

Khoảng một tiếng sau bữa ăn, nhóm công nhân trên có biểu hiện bất thường như đã nêu, được công ty đưa thằng đến bệnh viện để thăm khám, điều trị.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.