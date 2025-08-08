Tài xế Grab ở Đà Nẵng chở phải vị khách “ngáo đá” và cú phanh kịp thời ở... chốt CSGT

14:30 08/08/2025
Thấy khách có biểu hiện bất thường, liên tục hăm dọa, tài xế Grab ở Đà Nẵng đã nhanh trí lái xe vào chốt CSGT cầu cứu. Nhờ đó, anh an toàn thoát khỏi vị khách “ngáo đá” từng đi cai nghiện bắt buộc.

Khoảng 9h sáng ngày 8/8, anh N.Q. (SN 1966, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là tài xế Grab Car, nhận chở một nam hành khách từ khách sạn Mỹ Khê 3 đến số 52 Nguyễn Văn Linh.

Tưởng chừng là chuyến đi bình thường, nhưng ngay khi vừa lên xe, vị khách có dấu hiệu bất thường, nói năng cộc cằn, thái độ hung hăng, liên tục đe dọa tài xế. Khi đến nơi, người này không xuống xe mà buộc anh Q. tiếp tục chở đến bến xe Đà Nẵng.

Dù lo sợ trước hành vi bất thường, anh tài xế Grab vẫn giữ bình tĩnh, vừa điều khiển phương tiện vừa quan sát tìm cơ hội cầu cứu.

CSGT khống chế "vị khách" có biểu hiện "ngáo đá".

Khi xe đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ, anh lập tức lái thẳng vào chốt, mở cửa cầu cứu.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã tiếp cận, khống chế hành khách và bàn giao cho Công an phường Thanh Khê để xác minh.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng được xác định là T.N.H.T. (SN 1987, trú đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) - vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc, trở về địa phương từ tháng 12/2024.

Đối tượng T. vừa chấp hành xong thời hạn cai nghiện bắt buộc về.

Tại thời điểm bị khống chế, T. có biểu hiện “ngáo đá”, loạn thần, không làm chủ hành vi.

Hiện, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng T. đến Bệnh viện Tâm thần TP Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định.

