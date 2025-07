Giải cứu nữ chủ tiệm tạp hóa bị đối tượng ngáo đá dùng dao khống chế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 14/7, Công an xã Đức Trọng nhận được tin báo từ người dân về việc một thanh niên cầm dao uy hiếp bà T.T.H.T, chủ quán tạp hóa ở thôn 20, thuộc địa bàn xã.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai các biện pháp, phong tỏa khu vực, tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 20h45, công an đã khống chế được đối tượng, giải cứu an toàn cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng khống chế thành công đối tượng. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Nhân (24 tuổi, tạm trú thôn Đa Cháy, xã Lạc Dương, Lâm Đồng). Vào chiều 14/7, Nhân đón taxi từ thôn R’Chai 2, xã Đức Trọng đến thôn 20, sau đó đi bộ lang thang dọc tuyến Quốc lộ 20. Khoảng 19h15, Nhân bất ngờ xông vào quán tạp hóa của bà T., rút dao mang sẵn trong người khống chế nạn nhân rồi cố thủ trong nhà, không cho ai tiếp cận.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng - PGĐ Công an tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng thượng tá Trần Văn Trà - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm việc với đối tượng Nhân. Ảnh: CACC

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Nhân dương tính với ma túy đá. Hiện Công an xã Đức Trọng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.