Khoảnh khắc xúc động khi các cựu chiến binh tiến vào khu vực ưu tiên: "Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng..."

Clip: NXH

Từ sáng sớm ngày 1/9, từng dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình cùng các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai… để giữ chỗ, mong muốn có vị trí đẹp nhất theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong dòng người háo hức ấy, hình ảnh các cựu chiến binh - những nhân chứng lịch sử đã hiến dâng máu xương vì Tổ quốc - càng khiến không khí trở nên xúc động hơn.

Hội cựu chiến binh gồm 12 người của bà Nguyễn Thị Liên (Ảnh: Di Anh)

Những ngày này, lực lượng chức năng đã đặc biệt bố trí khu vực ưu tiên với ghế ngồi, lối đi riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi, để họ có thể thoải mái theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc trang nghiêm của buổi lễ.

Ghi nhận trong buổi chiều ngày 1/9, nhóm hội cựu chiến binh gồm 12 người của bà Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất, Hà Nội) đã có mặt tại Ga Cát Linh, chuẩn bị di chuyển vào khu vực trung tâm. Bà Liên chia sẻ:

“Đến đây thấy không khí náo nhiệt quá, nghe nói có sắp xếp chỗ ưu tiên cho cựu chiến binh nên chúng tôi tranh thủ đi sớm, hy vọng có chỗ xe các đoàn diễu binh đi qua. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.”

Khi đoàn cựu chiến binh di chuyển vào, nhiều người dân đã đứng hai bên đường vỗ tay reo hò chào đón. Cơ quan chức năng cũng mở lối đi riêng tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh để đón các cựu chiến binh vào khu vực ghế ngồi.

Người dân vẫy chào các cựu chiến binh

Ảnh: Nghĩa Lê

Ông Vũ Thanh Hà, một cựu chiến binh quê Nghĩa Đàn (Nghệ An), đã đi xe đạp suốt hai ngày từ quê ra Hà Nội để dự đại lễ để có thể hồi tưởng lại những năm tháng hành quân dọc đất nước xưa kia.

Ông xúc động chia sẻ: “Đến các hàng quán ven đường, bà con đều chiêu đãi miễn phí, tình cảm lắm. 80 năm Quốc khánh này có thể là lần cuối cùng tôi có thể chứng chứng kiến. Hoàn thành chuyến đi lần này, có nhắm mắt xuôi tay cũng vinh dự. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dự lễ diễu binh, con trai có ngăn cản nhưng tôi bảo: ở chiến trường còn hành quân được, huống chi bây giờ thời bình.”

Ông Vũ Thanh Hà (Ảnh: Như Hoàn)

Những lời tâm sự của các cựu chiến binh từ nhiều miền tổ quốc đến với Hà Nội đều chất chứa niềm xúc động, tự hào và biết ơn. Dù tuổi cao, sức yếu, họ vẫn không quản đường xa, thậm chí vượt hàng trăm cây số để được có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày lịch sử.

Với họ, mỗi bước chân hôm nay không chỉ là hành trình riêng, mà còn là sự tiếp nối tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của cả một thế hệ.

Ông Nguyễn Ngọc Hậu, cựu chiến binh Bắc Giang, từng là lính biệt động Sài Gòn dưới quyền của Đại tá tình báo Tư Cang bày tỏ: “Rất xúc động và vinh dự khi được tổ chức đón tiếp chu đáo thế này. Đảng và Nhân dân đã bỏ ra rất nhiều công sức để đồng chí, đồng đội chúng tôi được đoàn tụ. Chúng tôi thật sự vui mừng và xin cảm ơn người dân Hà Nội đã tiếp đón nồng hậu.”

Cô Phạm Thị Tuyến, cựu chiến binh Hà Nội, cũng không giấu nổi sự tự hào: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm thế này là niềm vinh hạnh lớn. Cô cảm thấy tuổi thanh xuân của mình như này là quá mỹ mãn rồi. Được phục vụ, cống hiến và được Đảng cùng Nhà nước quan tâm đến bây giờ là quá mỹ mãn.”

Ảnh: NXH

Theo Công an TP Hà Nội, để tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, lực lượng chức năng đã bố trí hàng nghìn ghế ngồi tại các vị trí lý tưởng trên các tuyến Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền… nhằm đảm bảo sự thuận tiện, an toàn cho cựu chiến binh, người cao tuổi và đông đảo nhân dân.

Việc chuẩn bị khu vực ưu tiên không chỉ là biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong sự kiện quốc gia trọng đại, mà còn thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, trang trọng và kết nối giữa các thế hệ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra vào 6h30 sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, trong đó có cả không quân và hải quân.