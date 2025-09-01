Cựu chiến binh U80 "trốn vợ", lái xe máy 300km ra Hà Nội xem diễu binh: "Nhân lúc vợ đi chợ, tôi chất đồ lên xe và... lên đường"

Nam An - Ảnh: Như Hoàn, Clip: Duy Anh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 19:19 01/09/2025
Chia sẻ