Bắt gặp người mệt hoặc ngất xỉu khi tham gia đại lễ 2/9: Đây là việc phải làm ngay!

Không ít người còn giữ chỗ trên vỉa hè trong thời gian dài, dù điều kiện thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, họ vẫn kiên trì "bám trụ" ở vị trí ngồi, khiến ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là người có bệnh lý mãn tính về tim mạch, phổi, tiểu đường, huyết áp, suy tim…

Tình cảm của người dân đối với đất nước rất trân trọng, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và người thân, bạn bè bên cạnh, người dân hãy lựa chọn cách phù hợp với tình trạng sức khỏe để thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước bằng nhiều cách khác nhau: Có thể dự hoặc theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành của đất nước, có thể xem qua truyền hình, đài phát thanh hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.

Bệnh nhân được chăm sóc tại tổ công tác y tế phục vụ sự kiện A80 của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Liên quan đến vấn đề trên, PGS.TS Nguyễn Văn Chi, chuyên gia tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cũng là ủy viên của Tiểu ban y tế phục vụ sự kiện A80, chia sẻ: Với những người có điều kiện tiếp cận trực tiếp xem diễu binh, diễu hành cũng không nên chủ quan, nếu nắng thì cần phải đảm bảo có ô, mũ… che chắn, uống đủ nước, chuẩn bị đồ ăn đảm bảo và tránh thời gian chờ đợi quá dài trên các khu vực vỉa hè…

Khi có những sự cố bất ổn đến với bản thân thì cũng chủ động lặng lẽ thông tin cho người xung quanh, để có thể giải quyết vấn đề đó một cách tốt đẹp nhất, tránh gây nguy hiểm cho mình và gây bất ổn xung quanh.

Đối với những người cần dùng thuốc hàng ngày thì khi tham dự sự kiện, hãy chú ý mang theo đầy đủ thuốc men hoặc một vài thuốc thông thường để có thể sử dụng, đồng thời nhanh chóng thông tin đến các điểm chốt y tế thường trực tại dọc tất cả các cái vị trí mà lễ diễn ra, đặc biệt là khu vực Ba Đình và dọc các con đường có diễu binh, diễu hành đi qua.

"Để có một lễ kỷ niệm 80 năm đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất, mỗi cá nhân hãy thể hiện niềm tự hào và lòng yêu nước bằng nhiều cách thức tích cực khác nhau theo điều kiện của mỗi người, mỗi gia đình… Vì mỗi chúng ta an toàn và khỏe mạnh, tức là đất nước chúng ta cũng an toàn và phát triển", PGS Nguyễn Văn Chi chia sẻ với người dân.

Khi gặp người bị mệt hoặc xỉu thì nên làm gì?

PGS Nguyễn Văn Chi cho biết, khi cảm thấy bản thân hoặc người bên cạnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như da trắng bợt, gọi không trả lời hoặc có những cử chỉ, hành vi về sức khỏe không bình thường, hãy nói ngay với những người xung quanh về sự bất thường này.

Đồng thời đề nghị hỗ trợ để nhanh chóng đưa ra khỏi cái vị trí đó và tìm cách liên lạc thật sớm với các đội y tế đang thường trực ở vị trí gần khu vực đó nhất, để được trợ giúp kịp thời.

Nếu thấy người bên cạnh mình có những dấu hiệu bất thường thì cũng hãy chủ động hỏi người đó và xử trí như trên; tránh cái tình trạng hô hoán, gây ảnh hưởng lộn xộn.

Có nên cho bệnh nhân uống nước?

Tại thời điểm thấy bệnh nhân bất thường, ví dụ như bệnh nhân gọi chậm hoặc da trắng bệch, mặt tím tái, gọi hỏi thì bệnh nhân khó nói, khó trả lời, lúc ấy đừng cố cho bệnh nhân uống gì, kể cả thuốc, vì lúc ấy, phản xạ của bệnh nhân đã chậm, nếu cho uống nước, bệnh nhân có thể bị sặc, nguy hiểm tính mạng.

Cách tốt nhất là đặt bệnh nhân nằm xuống, để đầu cao lên, nghiêng về một bên, nếu chẳng may bệnh nhân nôn thì sẽ không bị sặc. Sau đó, tìm cách đưa bệnh nhân ra khỏi cái vị trí đông người và tìm cách liên lạc với các đội y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Nếu thời tiết nắng nóng, người tham gia xem trực tiếp diễu binh, diễn hành đông, có thể bị say nắng, thậm chí sốc nhiệt.

Do đó, ngoài việc phải có đồ che chắn nắng tốt, người dân cần phải uống đủ nước. Và khi có những triệu chứng ngột ngạt, khó chịu thì nên tự chủ động di chuyển ra chỗ thoáng và mát để tránh chỗ nắng nóng và đông người.