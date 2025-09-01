Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Từ sáng 1-9, hàng vạn người đã đổ về khu vực gần Quảng trường Ba Đình như đường Hùng, Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền, Nhà hát Lớn, Kim Mã… để giữ chỗ, chờ theo dõi diễu binh, diễu hành vào sáng 2-9.

Rất đông người dân sử dụng tàu điện để đến các điểm xem diễu binh, diễu hành. Trong ảnh là nhà ga Cát Linh trưa 1-9.

Các phương tiện giao thông công cộng được người dân lựa chọn để đến khu vực trung tâm thành phố khi nhiều tuyến đường bị cấm, hạn chế phương tiện. Trong đó, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí vé, luôn trong tình trạng chật kín khách những ngày vừa qua.

Trưa 1-9, người dân đi tàu điện xếp hàng lấy vé miễn phí, các khu vực ra - vào của nhà ga chật kín khách. Đội ngũ tình nguyện viên được bố trí tại khu vực nhà ga để hướng dẫn người dân lấy vé miễn phí, hướng dẫn lộ trình để đến các điểm chờ xem diễu binh, diễu hành.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội, từ 0 giờ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên hai Tuyến (Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội) sẽ được miễn phí vé đi tàu.

Một số hình ảnh tại ga Cát Linh trưa 1-9 do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:

Từ nhà ga Cát Linh có thể thuận tiện di chuyển đến các điểm xem diễu binh, diễu hành

Hàng ngàn người dân tại nhà ga Cát Linh

Một gia đình có con nhỏ chọn tàu điện để đi lại dịp này vì nhiều tuyến đường cấm, hạn chế phương tiện

Khu vực xếp hàng lấy vé miễn phí luôn đông khách

Tấp nập dòng người chờ lấy vé tàu điện miễn phí

Một gia đình sau khi lấy xong vé miễn phí, sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để đi tàu

Nhiều người dân đã đến các tuyến đường để giữ chỗ, chờ xem diễu binh từ rất sớm

Khu vực của ra ga Cát Linh

Nhiều cựu chiến binh chọn tàu điện để di chuyển

Tình nguyện viên hướng dẫn đường đi cho các cựu chiến binh sau khi họ rời ga tàu

Xe ôm công nghệ chờ đón khách trước cổng nhà ga Cát Linh