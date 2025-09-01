10 tiếng trước giờ G, người dân đã mở mini concert tưng bừng! Vui quá Tổ quốc ơi!

Từ 4-5 giờ sáng ngày 1/9, từng dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu,Kim Mã, Liễu Giai… để xếp hàng, giữ chỗ, mong muốn có vị trí đẹp nhất để thưởng thức màn diễu binh lịch sử.
Lời ca, tiếng hát về quê hương, tổ quốc rộn rã khắp nơi, hòa cùng tiếng cười, tiếng trò chuyện và nhịp bước hối hả của người dân, như báo hiệu một đêm không ngủ, tràn đầy háo hức, tự hào và niềm hân hoan chung của Thủ đô.
Tiếng hát rộn ràng khắp phố phường
Trên phố Lãn Ông, không khí còn tưng bừng hơn nữa. Các quán xá đông nghẹt, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, người dân và du khách hòa vào dòng người náo nhiệt. Nhiều khách Tây cũng bị cuốn theo tinh thần yêu nước hừng hực của Hà Nội ngay lúc này.
Không khí háo hức trước Nhà hát lớn
Trong tối ngày 1/9, ban nhạc của Trường Sĩ quan Chính trị mang đến một màn biểu diễn ngập tràn năng lượng, vừa chuyên nghiệp vừa đáng yêu, khiến người dân tụ tập hai bên đường "cắm trại" chờ xem buổi diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào ngày 2/9 không khỏi háo hức reo hò, vỗ tay tán thưởng.
Ban nhạc của Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn
Không khí rạo rực từ âm nhạc và tiếng cười lan tỏa khắp khu vực, như một khởi đầu hoàn hảo cho đêm 1/9 lịch sử.
18h18: Nhiều khu vực đã kín chỗ
Khu vực ga Hà Nội đã gần như kín chỗ dù còn cách thời điểm chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành A80 khoảng 12 giờ.
Khu vực Hùng Vương rất sôi động (Clip: Như Hoàn)
Các cựu chiến binh đi trong không khí mừng vui
18h, Hành động bất ngờ của chủ cửa hàng khi cơn mưa chiều 1/9 trút xuống Thủ đô
Chiều nay, khi phố phường Hà Nội nhộn nhịp và người dân hối hả giữ chỗ chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9, cơn mưa tầm tã bất chợt trút xuống, khiến dòng người thêm phần chen chúc và vất vả. Giữa cảnh tượng ấy, một câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp đã diễn ra tại quán Circle K trên phố Văn Cao.
Trong lúc mọi người xếp hàng dài trên vỉa hè, chuẩn bị chiêm ngưỡng đoàn diễu binh, anh Đ.Đ.K – quản lý cửa hàng – đã nhẹ nhàng mời những người già và trẻ em lên tầng hai để nghỉ ngơi, tránh mưa gió và sự chen chúc.
Hành động của anh không phải là một "nghĩa cử cao cả" lớn lao, mà là sự quan tâm chân thành, giản dị. Anh không cần ai biết hay ca ngợi; đơn giản chỉ muốn giúp những người yếu thế hơn. Giữa dòng người hối hả, mưa gió và nhộn nhịp, cử chỉ nhỏ này trở thành khoảnh khắc ấm áp.
17h00, Phân luồng giao thông tại ngã 4 Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học
Tại ngã 4 Điện Biên Phủ giao Nguyễn Thái Học, người dân tập trung ngày càng đông. Một số barrier và dây chắn đã được thiết lập sớm để phân luồng giao thông và tránh quá tải.
16h, Mưa lớn phủ kín trung tâm Hà Nội, người dân quyết đứng chờ xem diễu binh
15h30, Hà Nội khoác lên mình bầu không khí rộn ràng, sôi động trên khắp các tuyến phố trung tâm
Dù trời mưa lất phất, các tuyến phố nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vẫn rộn ràng không khí lễ hội. Từ đầu giờ chiều 1/9, người dân đã mang ô, mặc áo mưa, tìm cho mình chỗ đứng đẹp và kiên nhẫn chờ đợi nhiều giờ liền để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt.
15h10, Người dân nô nức checkin ở Mỹ Đình cùng dàn pháo
Clip: Huyền Phạm
Chia sẻ với chúng tôi, cựu chiến binh Bùi Đình Hồng (sinh năm 1947) cho biết, gia đình ông 3 đời là bộ đội. Cha ông tham gia chống Pháp, ông chống Mỹ ở Quảng Trị 81 ngày đêm, thời bình con trai phục vụ ở Cục quân y. Gia đình con dâu con rể đều là quân nhân.
Ngày vui của đất nước, ông phấn khởi đi họp cựu chiến binh, hạnh phúc khi thấy đất nước hoà bình phát triển. Luôn nhắn nhủ con cháu học tập và cống hiến cho Tổ quốc.
14h50, Khu vực ga Cát Linh đông nghẹt thở, người dân đổ xuống phố chờ Quốc khánh 2/9
Nhóm hội cựu chiến binh gồm 12 người của bà Nguyễn Thị Liên (Thạch Thất - Hà Nội) đã có mặt tại Ga Cát Linh để chuẩn bị di chuyển vào khu vực trung tâm quảng trường Ba Đình.
Bà Liên chia sẻ "đến đây thấy không khí náo nhiệt quá, nghe bảo có sắp xếp chỗ ưu tiên cho cựu chiến binh nên chúng tôi cũng tranh thủ đi sớm để vào, hy vọng có chỗ để xem các đoàn diễu binh đi qua. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nhóm cựu chiến binh chúng tôi được chứng kiến khoảnh khoảnh khắc thiêng liêng này.
14h30, Khu vực Nhà hát Lớn mưa như trút, khối yêu nước" vẫn không rời vị trí
14h10, Cơn mưa bất chợt trút xuống, hàng nghìn người đứng chờ diễu binh đồng loạt bung ô, tạo nên một biển sắc màu trên phố.
Từ đầu giờ chiều 1/9, từng dòng người nô nức đổ về các tuyến phố trung tâm. Họ tranh thủ chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, người trải chiếu ngồi, người đứng chen dọc vỉa hè, tất cả cùng kiên nhẫn chờ đợi giây phút đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Bất chợt, cơn mưa ào xuống, khiến cả biển người đồng loạt bung ô, áo mưa rực lên đủ sắc màu.
Các bạn trẻ chụp ảnh với sắc cờ đỏ sao vàng trên phố Hàng Mã
Sáng 1/9: Người dân nhận chỗ kín các tuyến đường trung tâm Hà Nội
Mặc dù buổi lễ diễu binh - diễu hành chính thức diễn ra vào sáng 2/9, thế nhưng ngay từ rạng sáng ngày 1/9, không khí tại trung tâm Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ. Từ 4-5 giờ sáng, từng dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình, các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu,Kim Mã, Liễu Giai… để xếp hàng, giữ chỗ, mong muốn có vị trí đẹp nhất để thưởng thức màn diễu binh lịch sử.
Phố phường Hà Nội hôm nay tràn ngập màu cờ Tổ quốc. Những chiếc áo đỏ sao vàng, băng rôn, cờ nhỏ tung bay trong tay người dân đủ mọi lứa tuổi. Có gia đình mang theo ghế xếp, nước uống, thức ăn nhẹ, sẵn sàng "trực chiến" qua đêm để giữ vững vị trí. Không ít người tranh thủ chụp ảnh check-in với khung cảnh rực rỡ sắc màu, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.