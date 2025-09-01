Bà nội sát hại 2 cháu nhỏ ở Hưng Yên: Hung thủ có thể đối diện với án tù chung thân hoặc tử hình

Chiều 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định hai cháu bé, một cháu tám tuổi và một cháu 12 tuổi đã tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà nội gây ra và người phụ nữ này cũng đã tự tử nhưng đã được cứu sống.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân động cơ xử việc, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội để xử lý đối với người phụ nữ này theo quy định của pháp luật.

Căn phòng trọ của người phụ nữ (ảnh người dân địa phương chia sẻ)

2 đứa trẻ trở thành nạn nhân chỉ vì mâu thuẫn giữa mẹ và con

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý, Ts. Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Nếu chỉ vì mâu thuẫn với con trai mà ra tay sát hại cả hai đứa cháu nội của mình thì người đàn bà này quá tàn nhẫn, hành vi không thể dùng thứ được.

Ông Cường nói, trong gia đình thì những mâu thuẫn giữa các thành viên hoàn toàn có thể xảy ra, hầu hết những mâu thuẫn sẽ được giải quyết trên cơ sở tình thân, sự cảm thông, chia sẻ. Những mâu thuẫn đến mức dẫn đến án mạng thì rất ít khi xảy ra và thường phải là những mâu thuẫn rất lớn, rất phức tạp.

Tuy nhiên trong vụ việc này, thông tin bước đầu cho thấy mâu thuẫn giữa người phụ nữ này và con trai là nhỏ nhặt, không đáng có nhưng người phụ nữ này lại nhẫn tâm sát hại cả hai người cháu rồi tự vẫn là một hành vi tàn ác.

"Hai đứa trẻ này không có tội gì cả, không có lý do gì để những đứa trẻ này phải mất mạng vì mâu thuẫn bực tức của người lớn. Bởi vậy, hành vi của người phụ nữ này có thể được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, ngoài ra sát hại người dưới 16 tuổi cũng là những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự".

TS. Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất là tử hình", ông Cường nhấn mạnh.

Người dân chia sẻ hình ảnh thời điểm phát hiện sự việc

Bảo vệ trẻ em không thể lơ là

Theo Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, vụ việc cho thấy nguy cơ trẻ em bị bạo hành, bị sát hại có thể xảy ra bất kỳ khi nào và bất kỳ ai cũng có thể trở thành hung thủ để xâm hại trẻ em.

Bởi vậy, việc bảo vệ trẻ em không thể lơ là, đặc biệt khi gia đình có mâu thuẫn thì phải đề phòng đối với trẻ em, tránh trẻ em trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Mâu thuẫn người lớn thì để người lớn tự giải quyết, không nên vì mâu thuẫn của người lớn mà xâm hại đến trẻ em theo hình thức giận cá chém thớt.

Một điều đáng chú ý trong vụ việc này, người phụ nữ đã lớn tuổi, đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc đời, vậy mà vẫn nghĩ quẩn, bế tắc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình. Điều đáng chú ý nữa là đã có những hành vi nguy hiểm đến các cháu nhỏ, cướp đi mạng sống của hai đứa trẻ vô tội.

"Hành vi của người phụ nữ này rất đáng lên án và cần phải được xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề tâm lý, nhận thức của người phụ nữ này, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc để làm căn cứ giải quyết vụ việc đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Với những người có tâm lý bất ổn, nhận thức hạn chế, thì cần phải có những kiểm soát để tránh thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em như vụ án này.

Dù nguyên nhân mâu thuẫn mẹ con là gì chăng nữa, ứng xử của con trai đối với mẹ như thế nào chăng nữa thì vụ việc này đã trở thành bi kịch trong gia đình, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Việc xử lý nghiêm người phụ nữ này để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, đồng thời cũng làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra".

Vụ việc gây xôn xao dư luận

Trước đó, khoảng 7h45 cùng ngày, người dân trong thôn phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới sông. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện bà Mai Thị Vân (bà nội của cháu bé) trong tình trạng bị thương nặng, bên

cạnh là thi thể bé trai 12 tuổi (anh của cháu bé) đã tử vong. Bà Vân được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua nguy kịch. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối hôm qua anh Nguyễn Văn Phương (bố của hai bé, ngụ xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa các con đến phòng trọ của bà nội. Bà Vân bị cho là có mâu thuẫn với gia đình nên sát hại hai cháu rồi tự sát.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.