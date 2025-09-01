Từ Hà Nội đến Sơn La: Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường chỉ cách một cái chạm tay

Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" hiện đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tái hiện những cột mốc lịch sử quan trọng trong chặng đường 95 năm lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Song song với đó, Ban tổ chức cũng đã phát triển phiên bản triển lãm số, ứng dụng công nghệ 3D 360° giúp nhân dân ở khắp mọi miền tổ quốc có thể tham quan trực tuyến.

Bà Lò Thị Chinh rất vui khi được dẫn cháu “đi xem” triển lãm theo cách chưa từng có. Triển lãm số, vì thế, không chỉ là tri thức mà còn là cầu nối giữa các thế hệ.

Bà Lò Thị Chinh (xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) biết đến triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" nhờ cô con gái út giới thiệu. Từ hôm ấy, cứ có thời gian là bà lại mở điện thoại ra xem, đi hết "gian" này sang "gian" khác. Câu chuyện lịch sử về Đảng và Bác Hồ cũng được nhắc đến thường xuyên trong các bữa cơm hay khi cả gia đình trò chuyện cùng nhau. Bà tâm sự: "Tôi cũng mới học dùng điện thoại thông minh 1, 2 năm gần đây thôi. Bây giờ lại học cách xem triển lãm số. Lúc đầu còn lúng túng nhưng càng xem càng thấy thích. Tôi thường xem cùng cháu, vừa xem vừa kể thêm những chuyện ông, bà ngày trước vẫn truyền lại".

Khác với cách tiếp cận truyền thống, triển lãm số cho phép người xem di chuyển trong không gian ảo như đang đứng giữa phòng trưng bày, nhấp vào điểm tương tác để mở ảnh, đọc chú giải, xem video, phóng to hoặc tua qua từng mốc thời gian. Thiết kế trực quan này giúp người lớn tuổi dễ dàng tiếp nhận, trong khi giới trẻ lại thấy hứng thú như bước vào một hành trình khám phá lịch sử sống động ngay trên thiết bị điện tử của mình.

Không gian số tái hiện toàn bộ 8 phân khu trưng bày của triển lãm Cờ Đảng soi đường với 3 nội dung chính, bao gồm: hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ; Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Với bạn Lường Hà (xã Mường La, tỉnh Sơn La), trải nghiệm triển lãm số lại gợi đến thế giới game quen thuộc nhưng mang lại cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều."Cảm giác tham quan rất giống chơi game nhập vai, nhưng thay vì vũ khí hay điểm thưởng, mình nhận được kiến thức và niềm tự hào về lịch sử dân tộc" - Hà chia sẻ.

Mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau với triển lãm số, với gia đình bạn Vũ Trang Nhung, dịp lễ Quốc khánh trở nên đặc biệt hơn khi cả nhà cùng "đi triển lãm" ngay tại nhà: mọi người quây quần trước màn hình, lần lượt mở từng phân khu và dừng lại ở những cột mốc để bàn luận.

Tết Độc lập đâu chỉ để nghỉ ngơi, đó còn là khoảnh khắc cả gia đình cùng ôn chuyện nước mình, để thêm tự hào và thêm động lực bước tới.

Trang Nhung chia sẻ: "Thay vì chỉ ngồi xem truyền hình một chiều, cả nhà có thể chọn nội dung, phóng to hình ảnh, nghe thuyết minh rồi trao đổi. Cả buổi tối như biến thành một giờ học lịch sử gần gũi. Ông bà, cha mẹ và con cháu cùng nói về trách nhiệm, tự hào".

Triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" chạm tới người dân vùng cao Sơn La trước hết bởi khả năng vượt qua rào cản địa lý, thời gian và chi phí. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối internet, mọi người có thể "đi triển lãm" ngay tại nhà, chủ động lựa chọn nhịp độ, xem nhanh qua một phân khu hay dừng lại thật lâu để đọc tư liệu. Bên cạnh đó, những người trẻ trở thành "nhịp cầu công nghệ" cho gia đình: họ là người giới thiệu, hướng dẫn thao tác, gợi chuyện để ông bà, cha mẹ cùng tham gia.

Đặc biệt, lần đầu tiên, người dân dễ dàng tương tác với những di vật lịch sử quý từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trên không gian ảo thông qua công nghệ scan 3D, xem phiên bản số và thông tin về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác máy bay B52 rơi xuống Hà Nội, những tờ báo đầu tiên của Đảng như báo Cứu Quốc, báo Nhân dân, báo Cờ Giải Phóng, tranh sơn dầu tái hiện Hội nghị thành lập Đảng năm 1930… Đây là những hiện vật, tài liệu hiếm hoi, quý giá mà chúng ta chỉ có thể tiếp cận qua triển lãm số nếu không có cơ hội tới triển lãm thực tế.

Không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, triển lãm số còn mở ra các cuộc đối thoại liên thế hệ, nơi những câu hỏi như "Sự kiện này diễn ra năm nào?", "Ở bản mình khi ấy ra sao?" giúp ký ức địa phương sống dậy và neo chặt vào bối cảnh bản làng. Triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" không chỉ đưa người xem "đến" với lịch sử, mà còn đưa lịch sử về cùng "sống" với cộng đồng ngay trên chiếc điện thoại quen thuộc.