Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” số 3D 360°: Cầu nối để giới trẻ “chạm” vào lịch sử từ mọi khoảng cách địa lý

Không gian số được tái hiện toàn bộ 8 phân khu trưng bày với 3 nội dung chính, bao gồm: hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ; Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - Những trang sử vàng được trình bày dưới dạng sách điện tử.

Với Quản Thuỳ Trang, một nhân viên văn phòng sống tại tỉnh Phú Thọ, việc ra Hà Nội tham dự triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" trong dịp đại lễ mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn là mong muốn lớn lao. Thế nhưng, việc gia đình phát sinh đột xuất đã khiến Thùy Trang không thực hiện được dự định đó. Chính vì vậy, khi biết ban tổ chức triển lãm ra mắt phiên bản công nghệ tương tác 3D 360°, Thùy Trang đã háo hức thử ngay.

Người tham quan có thể nhập vai nhân vật dẫn ảo (simulate human 3D) để bắt đầu hành trình. Bằng thao tác chuột, phím điều hướng (trên máy tính) hoặc cảm ứng (trên điện thoại, máy tính bảng), công chúng dễ dàng di chuyển qua từng không gian, nhấn chọn vào hiện vật, tranh ảnh, tư liệu để xem thông tin chi tiết, hình ảnh, video minh họa. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, triển lãm số mang đến trải nghiệm chân thực, sinh động, cho phép người xem "chạm tay" vào lịch sử dù ở bất kỳ đâu. Đây không chỉ là một cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại, mà còn là cầu nối để thế hệ trẻ thêm yêu, thêm hiểu và tự hào về chặng đường 95 năm vẻ vang của dân tộc dưới ánh sáng lá cờ Đảng.

Cách xa quê hương hàng nghìn cây số, Nguyễn Mai Phương là hướng dẫn viên, đang dẫn đoàn du lịch leo núi tại Ladakh (Ấn Độ) cũng không bỏ lỡ sự kiện trọng đại này. Sau một ngày dài đưa đoàn chinh phục cung đường núi khó khăn, chị Phương mở điện thoại và truy cập triển lãm. Những hình ảnh 3D về lịch sử Việt Nam hiện ra giữa cao nguyên tuyết phủ khiến cô không khỏi xúc động.

Ngay cả khi đang sống ở Hà Nội, anh Tùng Trần vẫn chọn cùng gia đình nhỏ tham quan triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" phiên bản trực tuyến 3D. Buổi tối, cả nhà quây quần trước màn hình máy tính để cùng "đi tham quan" trong không gian ảo. Cậu con trai 8 tuổi của anh vốn rất mê lịch sử nên vô cùng thích thú khi được tự tay điều khiển nhân vật ảo, dừng lại ngắm hiện vật và xem những thước phim tư liệu sống động.

Triển lãm không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Từ TP. Hồ Chí Minh, Ladakh hay ngay tại Hà Nội, những người trẻ đều có thể "chạm" vào lịch sử theo cách riêng của mình. Lịch sử Đảng vì thế không còn chỉ trên trang sách, tranh ảnh… mà trở thành trải nghiệm sống động, gần gũi và đầy cảm xúc.