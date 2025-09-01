Cùng Sống Xanh – Sống Tự Hào trong dịp lễ trọng đại của đất nước

Hướng tới Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, người trẻ chọn cách thể hiện tình yêu Tổ quốc theo một cách đặc biệt: tìm về những địa điểm lịch sử, sống lại những khoảnh khắc thiêng liêng và mang theo tinh thần xanh trong từng dấu chân. Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập, vì thế đã trở thành hành trình vừa gợi nhắc quá khứ, vừa khẳng định trách nhiệm của thế hệ mới với hiện tại và tương lai.

Diễn ra trong 3 ngày từ 30/8 - 1/9, Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập do Kênh 14 phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên và Xanh SM tổ chức, là lời mời gọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, tìm hiểu về lịch sử theo cách hiện đại mà đầy cảm hứng. Không đơn thuần là một chuyến tham quan, Tự Hào Tour chính là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, để người trẻ hôm nay thể hiện tình yêu nước bằng những hành động giản dị nhưng ý nghĩa.

Tự Hào Tour – Dấu ấn lịch sử trên từng cung đường

Lễ Hội Độc Lập – 80 Năm Tự Hào Việt Nam được tổ chức trên phố đi bộ Hồ Gươm. Tại đây, du khách được hòa mình vào một không gian lễ hội sôi động giữa lòng Thủ đô. Âm nhạc, ánh sáng và những tiết mục nghệ thuật hòa quyện, biến nơi này thành một “bữa tiệc” đầy sắc màu. Không chỉ là nơi vui chơi, đó còn là khoảnh khắc để từng du khách cảm nhận niềm hân hoan chung của cả dân tộc, trong bầu không khí náo nức kỷ niệm ngày độc lập.

Tạm rời xa sự rộn ràng, Tự Hào Tour dẫn bước du khách đến di tích số 48 Hàng Ngang – căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng sức nặng lịch sử. Chính ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc đứng trong căn phòng đơn sơ, ngắm nhìn những hiện vật được lưu giữ cẩn thận khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xúc động, bồi hồi khi được “chạm tay” vào dấu mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Tự Hào Tour còn đưa du khách đến với Triển lãm “80 Hành trình Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Trong không gian triển lãm lớn bậc nhất Đông Nam Á, tám thập kỷ lịch sử được tái hiện sống động bằng những tư liệu, hình ảnh, công nghệ trình chiếu hiện đại. Từng trang sử như đang “sống lại” ngay trước mắt, khiến du khách vừa xúc động, vừa tự hào, vừa được tiếp thêm động lực để nối dài hành trình dựng xây đất nước.

Khép lại hành trình, du khách không chỉ mang về phần quà kỷ niệm ý nghĩa gồm túi tote, bộ sticker và khăn “Yêu Nước”, mà còn lưu giữ một trải nghiệm trọn vẹn, từ niềm tự hào lịch sử cho tới hành trình di chuyển xanh.

Xuyên suốt chặng đường ấy, sự đồng hành của Xanh SM với những ưu đãi hấp dẫn đã góp phần tạo nên dấu ấn khó quên cho du khách. Những chiếc xe điện êm ái, an toàn và thân thiện với môi trường đã biến mỗi bước chân thành một lựa chọn văn minh. Đi xanh để trở về với lịch sử, đó cũng là cách thế hệ hôm nay thể hiện tình yêu nước bằng một tinh thần trẻ trung, hiện đại: tự hào với quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và bền vững trong tương lai.

Gen Green – Sống xanh cùng Tổ quốc

Không dừng lại ở một chuyến tham quan, Tự Hào Tour còn mở ra cơ hội để người trẻ biến trải nghiệm của mình thành nguồn cảm hứng lan tỏa. Mỗi nơi trong điểm đến lại mang những màu sắc khác nhau như: những bức hình rực rỡ sắc đỏ tại Hồ Gươm, giây phút lắng đọng ở 48 Hàng Ngang, cho đến không gian choáng ngợp tại triển lãm “80 Hành trình Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc”, tất cả đều có thể trở thành chất liệu để người trẻ sáng tạo và chia sẻ trên Gen Green Platform - nền tảng số mới của thế hệ yêu lối sống bền vững.

Chỉ với vài thao tác đơn giản tại gen-green.global, người tham gia đã có thể đăng tải video ghi lại trải nghiệm Tự Hào Tour của mình. Mỗi khoảnh khắc đẹp được duyệt sẽ được tính lượt xem, vinh danh và quy đổi thành phần thưởng thiết thực. Hơn cả một sân chơi, Gen Green Platform chính là nơi để mỗi cá nhân gửi gắm thông điệp về tinh thần dân tộc, trách nhiệm với môi trường và sáng tạo vì cộng đồng trong thời đại ngày nay.

Và khi những dấu mộc trong “hộ chiếu xanh” hóa thành những thước phim, album hình ảnh hay câu chuyện đầy cảm xúc, tình yêu nước sẽ không còn là điều xa vời, mà hiện hữu trong từng lựa chọn giản dị: đi xanh, sống xanh và tự hào vì Tổ quốc.