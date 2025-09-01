Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ

G.H - Ảnh, clip: Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 10:40 01/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Ngay từ tờ mờ sáng ngày 1/9, dòng người từ khắp nơi đã đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ dự Lễ Thượng cờ.

Hàng nghìn người dân tham dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng 1/9

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 1.

Sáng 1/9/2025, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để Nghi lễ thượng cờ, chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 2.

Khung cảnh đông đúc tại Quảng trường Ba Đình từ tờ mờ sáng

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 3.

Đây là nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 4.

Khi tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, cả quảng trường bỗng lắng lại. Nghi lễ thượng cờ diễn ra trong sự nghiêm trang tuyệt đối.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 5.

Không ai bảo ai, hàng nghìn người dân cùng đứng thẳng người, đưa tay lên ngực trái, hòa giọng hát vang Quốc ca.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 6.

Tất cả ánh mắt đều hướng về lá cờ Tổ quốc đang từ từ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 7.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 8.

Giây phút lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình sáng đầu tháng Chín khiến hàng nghìn người dân có mặt lặng đi trong niềm xúc động, tự hào.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 9.

Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ- Ảnh 10.

Chị Trần Thị Mai (38 tuổi, Quảng Ninh) cũng cho biết: “Tôi từng xem lễ thượng cờ qua truyền hình, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự xúc động. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời.”

Thời tiết Hà Nội dịp Quốc khánh 2-9, đề phòng mưa rào, lốc sét
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày