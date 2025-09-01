Ngày đầu tiên của tháng 9, hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình tham dự Lễ Thượng cờ

Chị Trần Thị Mai (38 tuổi, Quảng Ninh) cũng cho biết: “Tôi từng xem lễ thượng cờ qua truyền hình, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự xúc động. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời.”